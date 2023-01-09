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https://sputnikarabic.ae/20230109/غوتيريش-يدين-الهجوم-على-مؤسسات-الدولة-في-البرازيل-1072059353.html
غوتيريش يدين الهجوم على مؤسسات الدولة في البرازيل
غوتيريش يدين الهجوم على مؤسسات الدولة في البرازيل
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هجوم محتجين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو على مقار عدد من مؤسسات الدولة، بينها البرلمان... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T03:10+0000
2023-01-09T03:10+0000
العالم
انطونيو غوتيريش
أخبار البرازيل
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كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.
https://sputnikarabic.ae/20230109/بايدن-يدين-الهجوم-على-المؤسسات-الديمقراطية-في-البرازيل-ويعرب-عن-دعمه-لدا-سيلفا-1072059213.html
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العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار البرازيل
العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار البرازيل

غوتيريش يدين الهجوم على مؤسسات الدولة في البرازيل

03:10 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هجوم محتجين من أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو على مقار عدد من مؤسسات الدولة، بينها البرلمان (الكونغرس) وقصر رئاسي والمحكمة العليا.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب غوتيريش في تغريدة على "تويتر"، "أدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل. يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي ومؤسسات الدولة. أثق بأن الأمر سيكون كذلك، فالبرازيل دولة ديمقراطية عظيمة".
كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أمس الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
بايدن يدين الهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل ويعرب عن دعمه لدا سيلفا
02:25 GMT
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، اليوم الاثنين، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.
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