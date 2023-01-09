https://sputnikarabic.ae/20230109/فنلندا-توسع-دعمها-للشركات-المتضررة-من-العقوبات-الروسية-إلى-مليوني-يورو-لكل-شركة-1072095772.html

فنلندا توسع دعمها للشركات المتضررة من العقوبات الروسية إلى مليوني يورو لكل شركة

فنلندا توسع دعمها للشركات المتضررة من العقوبات الروسية إلى مليوني يورو لكل شركة

أعلنت وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، اليوم الاثنين، أن فنلندا سترفع دعما أربع أضعاف للشركات المتضررة من الأعمال الروسية في أوكرانيا أو العقوبات التي فرضها كل... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T19:01+0000

2023-01-09T19:01+0000

2023-01-09T19:01+0000

فنلندا

روسيا

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هلسنكي - سبوتنيك. ووفقًا لقرار المفوضية الأوروبية، الذي تمت الموافقة عليه في السادس من كانون الثاني/يناير حول التغييرات والتوسع في برنامج مساعدات الدولة في فنلندا، يمكن تقديم الدعم اعتباراً من 6 يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، والحد الأقصى للمبلغ المقدم للشركة الواحدة سيكون مقداره 2 مليون يورو (سابقًا - 500 ألف يورو)".هذا، ووافقت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس 2022 على قواعد مساعدات الدولة المؤقتة لدعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هلسنكي في 14 ديسمبر، أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تم توريد الغاز في الفترة من يناير إلى أيلول/ سبتمبر بقيمة 75 مليون يورو، مؤكدا أنه لا توجد تغييرات في عملة الدفع.وقال أنطون لوجينوف لوكالة "سبوتنيك": "تواصل فنلندا بالفعل شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مباشرة من شركة نوفوتيك بموجب عقد طويل الأجل باليورو، وليس من خلال وسطاء. وعلى حد علمنا لم تطرأ أي تغييرات على عملة السداد منذ إبرام الاتفاقية".

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