https://sputnikarabic.ae/20230109/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-تشمل-فردين-و3-كيانات-بسبب-انتهاكات-حقوق-الإنسان-1072090970.html

كندا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل فردين و3 كيانات بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"

كندا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل فردين و3 كيانات بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الاثنين، "فرض عقوبات جديدة على إيران بدعوى انتهاكات من جانب الحكومة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات التي تشهدها البلاد". 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T15:54+0000

2023-01-09T15:54+0000

2023-01-09T15:54+0000

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وأكدت الخارجية الكندية، في بيان لها، "فرض عقوبات على فردين و3 كيانات إيرانيين"، داعية إلى محاسبة الحكومة الإيرانية على "القمع الوحشي للمظاهرات السلمية".وأضافت أنه "على الرغم من الإدانات الدولية لممارسات طهران، إلا أن النظام يستمر في قمع المحتجين وممارسة حملات دعائية تخدم أجندتها المزعزعة للاستقرار داخليا وخارجيا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت وكالة أنباء فارس، أن "محكمة إيرانية أصدرت أحكاماً ابتدائية بإعدام 3 متهمين في قضية هجوم إرهابي في مدينة أصفهان، أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون".ونفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230109/ألمانيا-تستدعي-سفير-إيران-في-برلين-على-خلفية-إعدام-متظاهرين-جدد-1072089214.html

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