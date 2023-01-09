https://sputnikarabic.ae/20230109/لو-اختصرنا-اسم-هذا-اللاعب-فنُسمّيه-الجودة-غوارديولا-يشيد-بمستوى-محرز-1072062132.html
"لو اختصرنا اسم هذا اللاعب فنُسمّيه الجودة"... غوارديولا يشيد بمستوى محرز
"لو اختصرنا اسم هذا اللاعب فنُسمّيه الجودة"... غوارديولا يشيد بمستوى محرز
أشار المدرب الإسباني لنادي "مانشيتر سيتي" بيب غوارديولا، بالمستوى الذي أظهره النجم الجزائري رياض محرز مع النادي في المباراة التي جمعته بتشيلسي في إطار كأس... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T07:55+0000
2023-01-09T07:55+0000
2023-01-09T08:19+0000
رياضة
نادي مانشستر سيتي
رياض محرز
بيب غوارديولا
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وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أعتقد أن رياض اصطدم بِبداية موسم صعبة، لكنّه تحسّن كثيرا واستعاد وهجه بعد كأس العالم. لو اختصرنا اسم هذا اللاعب في لقب ما فنُسمّيه: الجودة"!ونفى التقني الإسباني ظلمَه لِمحرز، وقال إن مستواه لم يكن مذهلا عند بداية الموسم الجاري، مثلما هو الأمر هذه الأيّام، التي لو اشتكى فيها لَكان مُحقّا.وفاز فريق مانشستر سيتي على نادي تشيلسي بِأربعة أهداف دون ردّ، وتأهّل إلى الدور الـ 16 لِمنافسة كأس إنجلترا وسجّل الجناح الجزائري نصف الحصيلة.وأضاف الدولي الجزائري أنه في ركلة الجزاء الثانية والأخيرة، رغب في تنفيذها وأمضى الهدف الرّابع، مُبديا إعجابه بِالرّوح الجماعية لِفريقه ومساهمة كلّ اللاعبين في رباعية التأهّل.
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رياضة, نادي مانشستر سيتي, رياض محرز , بيب غوارديولا
رياضة, نادي مانشستر سيتي, رياض محرز , بيب غوارديولا
"لو اختصرنا اسم هذا اللاعب فنُسمّيه الجودة"... غوارديولا يشيد بمستوى محرز
07:55 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
أشار المدرب الإسباني لنادي "مانشيتر سيتي" بيب غوارديولا، بالمستوى الذي أظهره النجم الجزائري رياض محرز مع النادي في المباراة التي جمعته بتشيلسي في إطار كأس إنجلترا.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أعتقد أن رياض اصطدم بِبداية موسم صعبة، لكنّه تحسّن كثيرا واستعاد وهجه بعد كأس العالم. لو اختصرنا اسم هذا اللاعب في لقب ما فنُسمّيه: الجودة"!
ونفى التقني الإسباني ظلمَه لِمحرز، وقال إن مستواه لم يكن مذهلا عند بداية الموسم الجاري، مثلما هو الأمر هذه الأيّام، التي لو اشتكى فيها لَكان مُحقّا.
واختتم غوارديولا قائلا: "رياض لاعب أسطوري، وأعرف كم هو لاعب هامّ لِفريقنا. يُحبّ كرة القدم، ولا يفقد الشغف".
وفاز فريق مانشستر سيتي على نادي تشيلسي بِأربعة أهداف دون ردّ، وتأهّل إلى الدور الـ 16 لِمنافسة كأس إنجلترا وسجّل الجناح الجزائري نصف الحصيلة.
وقال محرز إن زميله المهاجم الأرجنتيني، بطل العالم، جوليان ألفاريز استأذنه لِتنفيذ ركلة الجزاء الأولى فوافق، لِأنّه "مهاجم وبِحاجة إلى تعزيز رصيده".
وأضاف الدولي الجزائري أنه في ركلة الجزاء الثانية والأخيرة، رغب في تنفيذها وأمضى الهدف الرّابع، مُبديا إعجابه بِالرّوح الجماعية لِفريقه ومساهمة كلّ اللاعبين في رباعية التأهّل.