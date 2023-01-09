https://sputnikarabic.ae/20230109/مجلس-الأمن-الدولي-يقرر-تمديد-آلية-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-عبر-تركيا-1072092871.html
مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا
مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن مجلس الأمن الدولي، تبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T16:47+0000
2023-01-09T16:47+0000
2023-01-09T16:47+0000
العالم العربي
المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي
مساعدات
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار الذي أعدته كل من البرازيل وسويسرا، تمت الموافقة عليه بالإجماع.ويكلف القرار المعتمد من مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالكشف عن وضع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى سوريا في تقاريره، وعن عدد المستفيدين منها وكيفية توزيعها وأماكن التسليم.وكان من المقرر أن ينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية التركية يوم غد الموافق 10 كانون الثاني/يناير الجاري.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي, مساعدات
العالم العربي, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي, مساعدات
مجلس الأمن الدولي يقرر تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن مجلس الأمن الدولي، تبنى قرارا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار الذي أعدته كل من البرازيل وسويسرا، تمت الموافقة عليه بالإجماع.
ويدعو القرار إلى تكثيف المبادرات الرامية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع المتعلقة بمياه الشرب، والرعاية الطبية، والتعليم وإمدادات الطاقة.
ويكلف القرار المعتمد من مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالكشف عن وضع المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها إلى سوريا في تقاريره، وعن عدد المستفيدين منها وكيفية توزيعها وأماكن التسليم.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية التركية يوم غد الموافق 10 كانون الثاني/يناير الجاري.