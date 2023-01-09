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مجلس التعاون الخليجي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان
مجلس التعاون الخليجي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان
رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T11:55+0000
2023-01-09T12:29+0000
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وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أنه "يدعم الجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي والإيقاد"، وفقا لبيان رسمي. وتابع الحجرف مؤكدا "استمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان".وانطلقت أمس الأحد المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل.وشارك في المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، المدنيين والعسكريين المنخرطين في اتفاق الإطار السياسي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230108/قوى-الاتفاق-الإطاري-نأمل-في-الوصول-لاتفاق-نهائي-يضع-حدا-للأزمة-السياسية-في-السودان-1072058203.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

11:55 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 09.01.2023)
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
مجلس التعاون الخليجي
© AP Photo
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رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان.
وأكد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أنه "يدعم الجهود الدولية للآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي والإيقاد"، وفقا لبيان رسمي.
وتابع الحجرف مؤكدا "استمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان".
السودان... بنود الاتفاق الإطاري والمؤيدون والرافضون له - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
قوى الاتفاق الإطاري: نأمل في الوصول لاتفاق نهائي يضع حدا للأزمة السياسية في السودان
أمس, 21:46 GMT
وانطلقت أمس الأحد المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل.
وشارك في المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، المدنيين والعسكريين المنخرطين في اتفاق الإطار السياسي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
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