https://sputnikarabic.ae/20230109/مصدر-العمل-جار-لتحديد-موعد-لقاء-وزراء-خارجية-روسيا-وتركيا-وسوريا-ولم-يتم-التوافق-عليه-بعد-1072095357.html

مصدر: العمل جار لتحديد موعد لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا ولم يتم التوافق عليه بعد

مصدر: العمل جار لتحديد موعد لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا ولم يتم التوافق عليه بعد

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن موعد لقاء وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا، ما زال قيد الإعداد، وأنه لم يتم التوافق بشكل نهائي عليه... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T18:32+0000

2023-01-09T18:32+0000

2023-01-09T18:32+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، معلقاً على معلومات ظهرت في وسائل إعلام، بأن لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، قد يعقد في الأيام المقبلة في الإمارات العربية المتحدة، بأنه "يجري تحديد موعد اللقاء، ولم يتم التوافق، بشكل نهائي، عليه بعد".وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، قد كشف في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أنه سيعقد لقاء منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق، لكن دون أن يحدد مكان اللقاء.وفي الـ15 من ديسمبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والأمن ووزارات الخارجية.وعقد لقاء ثلاثياً جمع نهاية العام الماضي، وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، جرى خلاله بحث سبل حلّ الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وحضره كذلك رؤساء الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الدفاع-التركي-نأمل-في-مواصلة-المفاوضات-بصيغة-تركيا-وروسيا-وسوريا-1071915902.html

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