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ملك الأردن يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين بلاده وأمريكا
ملك الأردن يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين بلاده وأمريكا
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين بلاده وأمريكا، لمواجة التحديات العالمية المشتركة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:32+0000
2023-01-09T14:32+0000
أخبار الأردن
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العالم العربي
ملك الأردن عبدالله الثاني
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جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، وفدا من منظمة رجال الأعمال التنفيذيين لمجموعة الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، وفقا للديوان الملكي الأردني.كما أشار إلى "أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة ومكافحة آثار التغير المناخي".وخلال اللقاء، أشاد الملك عبد الله الثاني بمتانة العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين الأردن وأمريكا، مؤكدا الحرص على تعزيزها في كافة المجالات.وتطرق لقاء العاهل الأردني بالوفد الأمريكي كذلك، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك الأردن يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين بلاده وأمريكا

14:32 GMT 09.01.2023
© AFP 2022 / MARTY MELVILLEالملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
الملك عبد الله الثاني
© AFP 2022 / MARTY MELVILLE
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين بلاده وأمريكا، لمواجة التحديات العالمية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، وفدا من منظمة رجال الأعمال التنفيذيين لمجموعة الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، وفقا للديوان الملكي الأردني.
كما أشار إلى "أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة ومكافحة آثار التغير المناخي".
وخلال اللقاء، أشاد الملك عبد الله الثاني بمتانة العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين الأردن وأمريكا، مؤكدا الحرص على تعزيزها في كافة المجالات.
وتطرق لقاء العاهل الأردني بالوفد الأمريكي كذلك، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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