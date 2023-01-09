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https://sputnikarabic.ae/20230109/ناشط-أمريكي-هدنة-روسيا-كشفت-حقيقة-أوكرانيا-1072091108.html
ناشط أمريكي: هدنة روسيا كشفت حقيقة أوكرانيا
ناشط أمريكي: هدنة روسيا كشفت حقيقة أوكرانيا
اعتبر أجامو باراكا، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان للأمريكيين الأفارقة والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T15:58+0000
2023-01-09T15:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وغرد أجامو، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "قال معهد الحزب الديمقراطي لدراسة الحرب إن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية، لقد فات الأوان، خارج (دول) الغرب يرى الناس بالفعل أوكرانيا على حقيقتها".وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع مع روسيا، ووصف أوكرانيا "بوقود المدافع"، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 5 يناير/ كانون الثاني، عرض موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد الأرثوذكسي.كما كرر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات زيلينسكي وقال لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "لا مفاوضات معهم (مع موسكو)".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ناشط أمريكي: هدنة روسيا كشفت حقيقة أوكرانيا

15:58 GMT 09.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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اعتبر أجامو باراكا، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان للأمريكيين الأفارقة والمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن حزب الخضر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر للعالم من هم قادة أوكرانيا بموجب مرسوم هدنة عيد الميلاد في منطقة العمليات الخاصة.
وغرد أجامو، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "قال معهد الحزب الديمقراطي لدراسة الحرب إن دعوة روسيا لهدنة عيد الميلاد كانت تهدف إلى تقويض سمعة أوكرانيا الدولية، لقد فات الأوان، خارج (دول) الغرب يرى الناس بالفعل أوكرانيا على حقيقتها".

وانتقد أجامو باراكا، مرارًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقيات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع مع روسيا، ووصف أوكرانيا "بوقود المدافع"، وهو أمر ضروري لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
ورفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 5 يناير/ كانون الثاني، عرض موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد الأرثوذكسي.
كما كرر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات زيلينسكي وقال لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "لا مفاوضات معهم (مع موسكو)".
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