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https://sputnikarabic.ae/20230109/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-إسرائيل-قتلت-55-زميلا-لنا-منذ-عام-2000--1072084926.html
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 55 زميلا لنا منذ عام 2000
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 55 زميلا لنا منذ عام 2000
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T13:43+0000
2023-01-09T13:43+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
قتلى
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جاء ذلك في تصريحات لنقيب الصحفيين ناصر أبوبكر خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة لعرض تقرير النقابة السنوي حول أبرز "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال نقيب الصحفيين إن "أكثر من 55 صحفيا قتلوا منذ العام 2000 وحتى اليوم".وأشار إلى أن العام الماضي شهد مقتل صحفيتين هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، والصحفية المحلية غفران وراسنة.وذكر أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 2013 وحتى اليوم بلغ أكثر من 8500 انتهاك.وأوضح أن القدس هي أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية "لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية".وكشف أبو بكر عن تحركات دولية للنقابة بجانب الاتحاد الدولي للصحفيين بهدف الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/غانتس-يدعو-الجزيرة-للتحقيق-في-إيران-بدلا-من-مقاضاة-إسرائيل-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1070908493.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قتلى
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قتلى

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 55 زميلا لنا منذ عام 2000

13:43 GMT 09.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000.
جاء ذلك في تصريحات لنقيب الصحفيين ناصر أبوبكر خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة لعرض تقرير النقابة السنوي حول أبرز "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
غانتس يدعو "الجزيرة" للتحقيق في إيران بدلا من مقاضاة إسرائيل في مقتل شيرين أبو عاقلة
6 ديسمبر 2022, 11:14 GMT
وقال نقيب الصحفيين إن "أكثر من 55 صحفيا قتلوا منذ العام 2000 وحتى اليوم".
وأشار إلى أن العام الماضي شهد مقتل صحفيتين هما شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، والصحفية المحلية غفران وراسنة.
وذكر أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية منذ عام 2013 وحتى اليوم بلغ أكثر من 8500 انتهاك.
وأوضح أن القدس هي أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية "لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وكشف أبو بكر عن تحركات دولية للنقابة بجانب الاتحاد الدولي للصحفيين بهدف الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
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