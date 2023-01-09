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https://sputnikarabic.ae/20230109/نيوزيلندا-تستعد-لتحصين-السكان-ضد-جدري-القردة-بلقاح-غير-معتمد-1072082923.html
نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد
نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد
تستعد السلطات النيوزيلندية لتلقيح السكان ضد جدري القردة، بلقاح لم يعتمد بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T12:44+0000
2023-01-09T12:46+0000
جدري القردة
نيوزيلندا
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موسكو - سبوتنيك. وترغب السلطات في منح اللقاح في أقرب وقت ممكن، لكن هيئة سلامة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد طالبت بالوثائق اللازمة من المصنع وهو ما يعني أن اللقاح سيطرح دون أن يعتمد، حسبما ذكرت قناة "نيوز1" المحلية.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نظرا لأن الإعلان عن أدوية غير معتمدة مخالف للقانون، فلن تكون هناك حملة تسويق واسعة، ولن يستخدم اسم ملكية اللقاح.وفي أغسطس/ اب 2022، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات تدرس استخدام لقاح جينوس الموصى باستخدامه في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.وقال التقرير إن نحو 5 آلاف زجاجة من اللقاح كافية لتحصين 20 ألف شخص تقريبا. وسيصبح اللقاح متاحا اعتبارا من 16 يناير/ كانون الثاني.وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية، ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.وأصيب بالمرض ما يزيد على 83 ألف شخص في 110 دولة من بينهم 66 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية. وسجلت نيوزيلندا 41 إصابة مؤكدة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/رصد-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-في-كوبا-لدى-سائح-إيطالي-1066678603.html
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جدري القردة, نيوزيلندا
جدري القردة, نيوزيلندا

نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد

12:44 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:46 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / ERNESTO BENAVIDESمريض مصاب بفيروس "جدري القردة"
مريض مصاب بفيروس جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / ERNESTO BENAVIDES
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تستعد السلطات النيوزيلندية لتلقيح السكان ضد جدري القردة، بلقاح لم يعتمد بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية.
موسكو - سبوتنيك. وترغب السلطات في منح اللقاح في أقرب وقت ممكن، لكن هيئة سلامة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد طالبت بالوثائق اللازمة من المصنع وهو ما يعني أن اللقاح سيطرح دون أن يعتمد، حسبما ذكرت قناة "نيوز1" المحلية.
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
رصد أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" في كوبا لدى سائح إيطالي
21 أغسطس 2022, 07:26 GMT
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نظرا لأن الإعلان عن أدوية غير معتمدة مخالف للقانون، فلن تكون هناك حملة تسويق واسعة، ولن يستخدم اسم ملكية اللقاح.
وفي أغسطس/ اب 2022، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات تدرس استخدام لقاح جينوس الموصى باستخدامه في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.
وقال التقرير إن نحو 5 آلاف زجاجة من اللقاح كافية لتحصين 20 ألف شخص تقريبا. وسيصبح اللقاح متاحا اعتبارا من 16 يناير/ كانون الثاني.
وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية، ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.
وأصيب بالمرض ما يزيد على 83 ألف شخص في 110 دولة من بينهم 66 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية. وسجلت نيوزيلندا 41 إصابة مؤكدة.
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