https://sputnikarabic.ae/20230109/نيوزيلندا-تستعد-لتحصين-السكان-ضد-جدري-القردة-بلقاح-غير-معتمد-1072082923.html

نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد

نيوزيلندا تستعد لتحصين السكان ضد جدري القردة بلقاح غير معتمد

تستعد السلطات النيوزيلندية لتلقيح السكان ضد جدري القردة، بلقاح لم يعتمد بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية. 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T12:44+0000

2023-01-09T12:44+0000

2023-01-09T12:46+0000

جدري القردة

نيوزيلندا

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موسكو - سبوتنيك. وترغب السلطات في منح اللقاح في أقرب وقت ممكن، لكن هيئة سلامة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد طالبت بالوثائق اللازمة من المصنع وهو ما يعني أن اللقاح سيطرح دون أن يعتمد، حسبما ذكرت قناة "نيوز1" المحلية.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نظرا لأن الإعلان عن أدوية غير معتمدة مخالف للقانون، فلن تكون هناك حملة تسويق واسعة، ولن يستخدم اسم ملكية اللقاح.وفي أغسطس/ اب 2022، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات تدرس استخدام لقاح جينوس الموصى باستخدامه في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.وقال التقرير إن نحو 5 آلاف زجاجة من اللقاح كافية لتحصين 20 ألف شخص تقريبا. وسيصبح اللقاح متاحا اعتبارا من 16 يناير/ كانون الثاني.وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية، ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.وأصيب بالمرض ما يزيد على 83 ألف شخص في 110 دولة من بينهم 66 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية. وسجلت نيوزيلندا 41 إصابة مؤكدة.

https://sputnikarabic.ae/20220821/رصد-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-في-كوبا-لدى-سائح-إيطالي-1066678603.html

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جدري القردة, نيوزيلندا