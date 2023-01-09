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https://sputnikarabic.ae/20230109/وزارة-الطوارئ-الروسية-مصرع-شخصين-نتيجة-هبوط-قاس-لطائرة-آن-2-في-منطقة-نيميتسكي--1072086961.html
وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخصين نتيجة هبوط قاس لطائرة "آن-2" في منطقة نيميتسكي
وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخصين نتيجة هبوط قاس لطائرة "آن-2" في منطقة نيميتسكي
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، خلال هبوط قاس لطائرة "آن-1" في مطار ناو، وفق معطيات أولية، حسب ما ذكرته وزارة الطوارئ الروسية على موقعها في "تلغرام". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:11+0000
2023-01-09T14:13+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الطوارئ، أنه "نتيجة هبوط طائرة "آن- 2" بشكل قاس على بعد 10 كيلومترات من قرية كاراتايكا في منطقة نيميتسكي الفيدرالية، وحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم و10 ركاب"، ووفقاً لأحد الركاب عبر الهاتف، فقد لاقى شخصان مصرعهما، على الأقل".هذا، وفي الوقت الحالي، توجهت مجموعة من عمال الطوارئ على متن عربات مخصصة للسير على الثلوج وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث.
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وزارة الطوارئ الروسية: مصرع شخصين نتيجة هبوط قاس لطائرة "آن-2" في منطقة نيميتسكي

14:11 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 14:13 GMT 09.01.2023)
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أ إن-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الاثنين، خلال هبوط قاس لطائرة "آن-1" في مطار ناو، وفق معطيات أولية، حسب ما ذكرته وزارة الطوارئ الروسية على موقعها في "تلغرام".
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الطوارئ، أنه "نتيجة هبوط طائرة "آن- 2" بشكل قاس على بعد 10 كيلومترات من قرية كاراتايكا في منطقة نيميتسكي الفيدرالية، وحسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم و10 ركاب"، ووفقاً لأحد الركاب عبر الهاتف، فقد لاقى شخصان مصرعهما، على الأقل".
هذا، وفي الوقت الحالي، توجهت مجموعة من عمال الطوارئ على متن عربات مخصصة للسير على الثلوج وطائرة هليكوبتر إلى موقع الحادث.
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