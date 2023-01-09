عربي
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-التموين-المصري-يتوقع-بدء-انخفاض-تدريجي-لأسعار-الذهب-في-البلاد-مع-استقرار-سعر-الصرف-1072060897.html
وزير التموين المصري يتوقع بدء انخفاض تدريجي لأسعار الذهب في البلاد مع استقرار سعر الصرف
وزير التموين المصري يتوقع بدء انخفاض تدريجي لأسعار الذهب في البلاد مع استقرار سعر الصرف
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مقارنة بالسعر العالمي، جاء نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار،... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T06:48+0000
2023-01-09T06:48+0000
العالم العربي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065701984_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a0d9ade09578c27cb61fbfc76805976b.png
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصيلحي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أسعار الذهب، ارتفاعاً وانخفاضاً، تتأثر طبقا للعديد من العوامل أهمها العرض والطلب".وعدد الوزير المصري الأسباب في "زيادة الطلب في الآونة الأخيرة، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع ثبات المعروض، ما أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب مقارنةً بالسعر العالمي".وأشار إلى أنه من المتوقع "بدء الانخفاض التدريجي للأسعار خلال الفترة القادمة مع استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة المعروض لتلبية الطلب، ما يؤدي لاتساق السعر المحلي مع السعر العالمي".وأوضح المصيلحي أن مصر توجه بزيادة صادراتها في الأسواق العالمية لدعم الصناعة المحلية، مضيفا "تمت الموافقة على تصدير المشغولات الذهبية بدون تحصيل رسم التثمين عليها حال إعادة نفس وزن خام الذهب بالمشغولات في صورة سبائك لاستمرار دورة التصنيع للتصدير، وبما لا يؤثر على موجودات الأسواق من المعدن الأصفر".كانت مصر قد نظمت معرضا تحت اسم "معرض نبيو للذهب"، في نسخته الثانية، عُقد على مدار 3 أيام الشهر الماضي في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وقد خصص يوميه الأول والثاني للتعاقدات التجارية بشأن المعدن الأصفر، بينما فتح أبوابه للجمهور، للمرة الأولى في اليوم الثالث.هذا وتواجه مصر حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له عند نحو 1900 جنيه مصري للجرام من عيار 21، وهو الأكثر انتشارا في مصر، وتذبذبت الأسعار بين صعود وهبوط، ربطه الكثيرون بقلة المعروض وزيادة الطلب، وربطه البعض الأخر بتقلبات الدولار وأوقية الذهب، بينما لم تمنع هذه التذبذب المستثمرين والمواطنين من الاستثمار وشراء السبائك الذهبية، باعتبارها ملاذا أمنا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/مصر-احتياطيات-منجم-السكري-للذهب-تتجاوز-20-مليار-دولار-1071173102.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065701984_42:0:1171:847_1920x0_80_0_0_7c2cfaad8bc034118a47402294f613af.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

وزير التموين المصري يتوقع بدء انخفاض تدريجي لأسعار الذهب في البلاد مع استقرار سعر الصرف

06:48 GMT 09.01.2023
© Photo / MSITوزير التموين المصري، على المصيلحي
وزير التموين المصري، على المصيلحي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© Photo / MSIT
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مقارنة بالسعر العالمي، جاء نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، متوقعا أن تنخفض أسعار الذهب في البلاد مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصيلحي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "أسعار الذهب، ارتفاعاً وانخفاضاً، تتأثر طبقا للعديد من العوامل أهمها العرض والطلب".

وعدد الوزير المصري الأسباب في "زيادة الطلب في الآونة الأخيرة، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مع ثبات المعروض، ما أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب مقارنةً بالسعر العالمي".

وأشار إلى أنه من المتوقع "بدء الانخفاض التدريجي للأسعار خلال الفترة القادمة مع استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة المعروض لتلبية الطلب، ما يؤدي لاتساق السعر المحلي مع السعر العالمي".
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
مصر... احتياطيات منجم "السكري" للذهب تتجاوز 20 مليار دولار
13 ديسمبر 2022, 17:20 GMT
وأوضح المصيلحي أن مصر توجه بزيادة صادراتها في الأسواق العالمية لدعم الصناعة المحلية، مضيفا "تمت الموافقة على تصدير المشغولات الذهبية بدون تحصيل رسم التثمين عليها حال إعادة نفس وزن خام الذهب بالمشغولات في صورة سبائك لاستمرار دورة التصنيع للتصدير، وبما لا يؤثر على موجودات الأسواق من المعدن الأصفر".

كانت مصر قد نظمت معرضا تحت اسم "معرض نبيو للذهب"، في نسخته الثانية، عُقد على مدار 3 أيام الشهر الماضي في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وقد خصص يوميه الأول والثاني للتعاقدات التجارية بشأن المعدن الأصفر، بينما فتح أبوابه للجمهور، للمرة الأولى في اليوم الثالث.

هذا وتواجه مصر حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له عند نحو 1900 جنيه مصري للجرام من عيار 21، وهو الأكثر انتشارا في مصر، وتذبذبت الأسعار بين صعود وهبوط، ربطه الكثيرون بقلة المعروض وزيادة الطلب، وربطه البعض الأخر بتقلبات الدولار وأوقية الذهب، بينما لم تمنع هذه التذبذب المستثمرين والمواطنين من الاستثمار وشراء السبائك الذهبية، باعتبارها ملاذا أمنا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала