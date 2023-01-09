https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الحج-والعمرة-يعلن-عودة-الحج-هذا-العام-دون-قيود-أو-شروط-1072093767.html
وزير الحج والعمرة يعلن عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط
وزير الحج والعمرة يعلن عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط
أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن "عودة حج هذا العام بدون قيود أو شروط"، مؤكدا أن "الحج سيكون هذا العام بنفس العدد قبل جائحة فيروس كورونا، ولن يشترط... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T17:26+0000
2023-01-09T17:26+0000
2023-01-09T17:26+0000
السعودية
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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الربيعة، قوله، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم، إنه "سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 % والمعتمرين بنسبة 63%".وأضاف أنه "اعتبارا من هذا العام، سيُسمح لمكاتب الحج في العالم، التعاقد مع أي شركة مرخصة لتحقيق المتطلبات التي يحتاجها حجاج دولته".وكانت السعودية سمحت لعدد محدود من سكانها بأداء المناسك لعامين متتالين لكبح تفشي فيروس كورونا، بعدما اشترطت أن تكون أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.وأعلنت السعودية العام الماضي السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج عام 2022 من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد عامين من وباء كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20221222/السعودية-56-دولة-تشارك-في-إكسبو-الحج-في-يناير-المقبل-1071491797.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
وزير الحج والعمرة يعلن عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط
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أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن "عودة حج هذا العام بدون قيود أو شروط"، مؤكدا أن "الحج سيكون هذا العام بنفس العدد قبل جائحة فيروس كورونا، ولن يشترط فيه حدا أعلى للعمر".
ونقلت وسائل إعلام سعودية
عن الربيعة، قوله، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم، إنه "سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 % والمعتمرين بنسبة 63%".
22 ديسمبر 2022, 13:57 GMT
وأضاف أنه "اعتبارا من هذا العام، سيُسمح لمكاتب الحج في العالم، التعاقد مع أي شركة مرخصة لتحقيق المتطلبات التي يحتاجها حجاج دولته".
وكانت السعودية سمحت لعدد محدود من سكانها بأداء المناسك لعامين متتالين لكبح تفشي فيروس كورونا، بعدما اشترطت أن تكون أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.
وأعلنت السعودية العام الماضي السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج عام 2022 من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد عامين من وباء كورونا.