https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-علاقاتنا-مع-روسيا-تقوم-على-عدم-استهداف-أطراف-ثالثة-1072087657.html
وزير الخارجية الصيني الجديد: علاقاتنا مع روسيا تقوم على مبدأ عدم استهداف طرف ثالث
وزير الخارجية الصيني الجديد: علاقاتنا مع روسيا تقوم على مبدأ عدم استهداف طرف ثالث
أكد وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين غانغ، أن العلاقات الروسية الصينية، تقوم على أسس من عدم الانحياز إلى الكتل المختلفة. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:31+0000
2023-01-09T14:31+0000
2023-01-09T14:40+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال محادثة اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد "غانغ" أن بكين مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو.وقال: "العلاقات الروسية الصينية تقوم على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد هنأ فى وقت سابق اليوم، "غانغ" على توليه منصب وزير الخارجية فى، ودعاه إلى زيارة روسيا.ولد تشين غانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين غانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.طالع أيضا: الصين تطالب أمريكا بمشاركة معلومات عن كورونا بعد انتشار متحور جديد من "أوميكرون" لديها
https://sputnikarabic.ae/20230109/لافروف-يدعو-وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-لزيارة-روسيا-1072082165.html
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وزير الخارجية الصيني الجديد: علاقاتنا مع روسيا تقوم على مبدأ عدم استهداف طرف ثالث
14:31 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين غانغ، أن العلاقات الروسية الصينية، تقوم على أسس من عدم الانحياز إلى الكتل المختلفة.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال محادثة اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف، أكد "غانغ" أن بكين مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو.
وقال: "العلاقات الروسية الصينية تقوم على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة".
ولفت إلى أن الصين وروسيا تريدان تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين وتعزيز العلاقات الروسية الصينية باستمرار، مضيفا أنه مستعد شخصيًا للحفاظ على علاقات وثيقة مع لافروف.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد هنأ فى وقت سابق اليوم، "غانغ" على توليه منصب وزير الخارجية فى، ودعاه إلى زيارة روسيا.
وأعلنت بكين في وقت سابق عن تعيين غانغ الذي كان يشغل منصب السفير الصيني في واشنطن، وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.
ولد تشين غانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.
وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين غانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.