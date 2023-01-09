https://sputnikarabic.ae/20230109/وفد-قضائي-أوروبي-في-بيروت-بين-ترحيب-وتخوف-من-قبل-الأطراف-اللبنانية--1072087326.html

وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية

وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية

نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحرر بلدة استراتيجية في دونيتسك؛ لقاء مرتقب في موسكو لوزراء خارجية سوريا وتركيا؛ مبادرة سعودية حول اليمن؛ محاولة انقلاب... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T14:30+0000

2023-01-09T14:30+0000

2023-01-09T14:30+0000

راديو

بلا قيود

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وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية

مع وصول وفد قضائي أوروبي إلى بيروت، يضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، يكون لبنان على موعد مع استحقاق أساسي يتمثل ببدء هذا الوفد الأوروبي مهمته لاستجواب معنيين في ملفات تتصل بالفساد، بعد أن تم رفع دعاوى قضائية في أوروبا ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة.يقول الخبيرفي الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار أبو زيد إلى "هذا التحرك عكس نوعا من التناقضات على الساحة اللبنانية، حيث رحبت بعض الأطراف بذلك، فيما تخوفت أطرافا أخرى من ذلك، لأنه ربما سيعطي دورا للجهات الدولية بالضغط ومحاسبة واعتقال الجهات التي تلاعبت بأموال المودعين، وبالوضع المالي اللبناني، لذلك علينا الانتظار وترقب ماذا سيحصل، خاصة أن هذه اللجنة تريد محاسبة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".خبير يتهم القوى الأمنية البرازيلية بالتواطؤ مع المحتجينأفادت مراسلة "سبوتنيك" في البرازيل، أن مجموعة من أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اقتحمت الكونغرس الوطني، والمحكمة الاتحادية العليا، ومقر رئيس الجمهورية. وذلك للمرة الأولى في البلاد. بسبب سماح عناصر من الشرطة الفيدرالية للمحتجين بدخول هذه المباني. ما يدل على أن الرئيس السابق بولسونارو يحظى بتأييد كبير وسلطة واسعة على الشرطة وقوات الأمن. ما سيحدث مشكلة كبيرة للرئيس الجديد، لولا دا سيلفا، حيث سيكون أمام تحدي كيفية كسب دعم الشرطة من أجل ضمان سلامة ليس فقط حكومته، ولكن أيضًا سلامته الشخصية.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ألكسي زودين لـ"سبوتنيك":بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو، سالم ناصر لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....

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