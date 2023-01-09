https://sputnikarabic.ae/20230109/وفد-قضائي-أوروبي-في-بيروت-بين-ترحيب-وتخوف-من-قبل-الأطراف-اللبنانية--1072087326.html
وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية
وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية
نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحرر بلدة استراتيجية في دونيتسك؛ لقاء مرتقب في موسكو لوزراء خارجية سوريا وتركيا؛ مبادرة سعودية حول اليمن؛ محاولة انقلاب... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T14:30+0000
2023-01-09T14:30+0000
2023-01-09T14:30+0000
راديو
بلا قيود
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وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية
وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية
مع وصول وفد قضائي أوروبي إلى بيروت، يضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، يكون لبنان على موعد مع استحقاق أساسي يتمثل ببدء هذا الوفد الأوروبي مهمته لاستجواب معنيين في ملفات تتصل بالفساد، بعد أن تم رفع دعاوى قضائية في أوروبا ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة.يقول الخبيرفي الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:وأشار أبو زيد إلى "هذا التحرك عكس نوعا من التناقضات على الساحة اللبنانية، حيث رحبت بعض الأطراف بذلك، فيما تخوفت أطرافا أخرى من ذلك، لأنه ربما سيعطي دورا للجهات الدولية بالضغط ومحاسبة واعتقال الجهات التي تلاعبت بأموال المودعين، وبالوضع المالي اللبناني، لذلك علينا الانتظار وترقب ماذا سيحصل، خاصة أن هذه اللجنة تريد محاسبة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".خبير يتهم القوى الأمنية البرازيلية بالتواطؤ مع المحتجينأفادت مراسلة "سبوتنيك" في البرازيل، أن مجموعة من أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اقتحمت الكونغرس الوطني، والمحكمة الاتحادية العليا، ومقر رئيس الجمهورية. وذلك للمرة الأولى في البلاد. بسبب سماح عناصر من الشرطة الفيدرالية للمحتجين بدخول هذه المباني. ما يدل على أن الرئيس السابق بولسونارو يحظى بتأييد كبير وسلطة واسعة على الشرطة وقوات الأمن. ما سيحدث مشكلة كبيرة للرئيس الجديد، لولا دا سيلفا، حيث سيكون أمام تحدي كيفية كسب دعم الشرطة من أجل ضمان سلامة ليس فقط حكومته، ولكن أيضًا سلامته الشخصية.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ألكسي زودين لـ"سبوتنيك":بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو، سالم ناصر لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
وفد قضائي أوروبي في بيروت بين ترحيب وتخوف من قبل الأطراف اللبنانية
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نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تحرر بلدة استراتيجية في دونيتسك؛ لقاء مرتقب في موسكو لوزراء خارجية سوريا وتركيا؛ مبادرة سعودية حول اليمن؛ محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس البرازيلي؛ إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية؛ وفد قضائي أوروبي في بيروت للتحقيق بقضايا فساد؛ الأمير هاري يعترف بقتل 25 شخصا.
مع وصول وفد قضائي أوروبي إلى بيروت، يضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، يكون لبنان على موعد مع استحقاق أساسي يتمثل ببدء هذا الوفد الأوروبي مهمته لاستجواب معنيين في ملفات تتصل بالفساد، بعد أن تم رفع دعاوى قضائية في أوروبا ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
يقول الخبيرفي الشأن اللبناني سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بهذا الصدد:
"هناك عدد كبير من المتضررين من الوضع المصرفي والمالي في لبنان، ولهم علاقات وحضور على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث رفعوا دعاوى في أوروبا، ومن الطبيعي أن يتحرك بعض القضاة أو بعض الجهات بهذا الاتجاه، لأن هناك اتفاقيات دولية بين لبنان وهذه الدول من أجل متابعة مثل هذه القضايا".
وأشار أبو زيد إلى "هذا التحرك عكس نوعا من التناقضات على الساحة اللبنانية، حيث رحبت بعض الأطراف بذلك، فيما تخوفت أطرافا أخرى من ذلك، لأنه ربما سيعطي دورا للجهات الدولية بالضغط ومحاسبة واعتقال الجهات التي تلاعبت بأموال المودعين، وبالوضع المالي اللبناني، لذلك علينا الانتظار وترقب ماذا سيحصل، خاصة أن هذه اللجنة تريد محاسبة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".
خبير يتهم القوى الأمنية البرازيلية بالتواطؤ مع المحتجين
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في البرازيل، أن مجموعة من أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اقتحمت الكونغرس الوطني، والمحكمة الاتحادية العليا، ومقر رئيس الجمهورية. وذلك للمرة الأولى في البلاد. بسبب سماح عناصر من الشرطة الفيدرالية للمحتجين بدخول هذه المباني. ما يدل على أن الرئيس السابق بولسونارو يحظى بتأييد كبير وسلطة واسعة على الشرطة وقوات الأمن. ما سيحدث مشكلة كبيرة للرئيس الجديد، لولا دا سيلفا، حيث سيكون أمام تحدي كيفية كسب دعم الشرطة من أجل ضمان سلامة ليس فقط حكومته، ولكن أيضًا سلامته الشخصية.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي ألكسي زودين لـ"سبوتنيك":
"البرازيل إحدى دول البريكس الداعمة التي يمكن أن تلعب دورا نشطًا في تطوير عالم متعدد الأقطاب. والاضطرابات الداخلية في البرازيل شيء غير مواتٍ من ناحية الجغرافيا السياسية الكبيرة ويمكن أن تمنع البرازيل من لعب دورها في البريكس، وترتبط الاضطرابات في البداية بالوضع السياسي الداخلي، مع وجود انقسام سياسي عميق في البلاد".
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سان باولو، سالم ناصر لـ"بلا قيود":
"ما حدث لم يكن متوقعا وهناك ربما اختراق أمني وتواطؤ من الشرطة والقوى الأمنية وإلا ما استطاع المحتجون الدخول إلى المباني الحكومية في برازيليا، صحيح أن الوضع تمت السيطرة عليه حاليا، لكن ربما لن يعني نهاية المسألة، فربما نشهد احتجاجات مشابهة في مدن برازيلية أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي....