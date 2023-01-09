https://sputnikarabic.ae/20230109/ولي-العهد-السعودي-يضم-مشروع-الدرعية-كخامس-المشاريع-الكبرى-لـصندوق-الاستثمارات-1072081150.html
ولي العهد السعودي يضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى لـ"صندوق الاستثمارات"
ولي العهد السعودي يضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى لـ"صندوق الاستثمارات"
قرر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لـ"صندوق الاستثمارات العامة". 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T11:04+0000
2023-01-09T11:04+0000
2023-01-09T11:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال ابن سلمان إن "مشروع الدرعية يعزز القيمة التاريخية والثقافية والسياسية لتاريخ الدولة السعودية الممتد لأكثر من 300 عام"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وتكمن أهمية مشروع الدرعية في أنه "يحتضن العديد من المقومات التراثية، التي ستجعل من المشروع وجهة جذابة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة، تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، من خلال استضافة الفعاليات التاريخية والثقافية، وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة".كما يتضمن مشروع الدرعية العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية، مثل حي طريف التاريخي، الذي يعد أحد المواقع على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.و"سيسهم مشروع الدرعية في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية"، بحسب "واس".ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وتنويع الاقتصاد المحلي.وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، مشاريع "نيوم"، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.
https://sputnikarabic.ae/20221205/صحيفة-ولي-العهد-السعودي-ينوي-استثمار-نصف-مليار-دولار-في-مصرف-كريدي-سويس-1070883383.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى لـ"صندوق الاستثمارات"
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قرر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لـ"صندوق الاستثمارات العامة".
وقال ابن سلمان إن "مشروع الدرعية يعزز القيمة التاريخية والثقافية والسياسية لتاريخ الدولة السعودية الممتد لأكثر من 300 عام"، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وتكمن أهمية مشروع الدرعية في أنه "يحتضن العديد من المقومات التراثية، التي ستجعل من المشروع وجهة جذابة وفريدة، لتقدم لزوارها تجارب مميزة، تتيح لهم التعرف على تاريخ المملكة والثقافة السعودية الأصيلة، من خلال استضافة الفعاليات التاريخية والثقافية، وزيارة المتاحف والمرافق المتنوعة".
كما يتضمن مشروع الدرعية العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية، مثل حي طريف التاريخي، الذي يعد أحد المواقع على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.
و"سيسهم مشروع الدرعية في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة تمكين العديد من القطاعات المحلية الاستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ؛ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية"، بحسب "واس".
ويتماشى مشروع الدرعية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي ينتهجها في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وتنويع الاقتصاد المحلي.
وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، مشاريع "نيوم"، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.