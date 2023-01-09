https://sputnikarabic.ae/20230109/يوم-من-دون-سراويل-ركاب-مترو-لندن-يتنقلون-دون-ارتداء-سراويلهم-1072078148.html
"يوم من دون سراويل"... ركاب مترو لندن يتنقلون دون ارتداء سراويلهم
"يوم من دون سراويل"... ركاب مترو لندن يتنقلون دون ارتداء سراويلهم
شارك المئات من البريطانيين بتقليد The No Trousers Tube Ride، الذي عاد للظهور في العاصمة لندن لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا في مارس 2020. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:03+0000
2023-01-09T10:03+0000
2023-01-09T10:03+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وشهدت هذه الاحتفالية تنقل المئات من المسافرين في مترو لندن يوم أمس الأحد، دون ارتداء سراويلهم، بحسب ما نشرت dailymail.وشهد الحدث، الذي نظمته The Stiff Upper Lip Society، أشخاصا يرتدون ملابس مكتبية في نصفهم الأعلى، مع ملابس داخلية وأحذية وجوارب فقط في النصف السفلي من أجسادهم.وتعد هذه المناسبة جزءًا من رحلة No Pants Subway Ride العالمية، التي بدأت في نيويورك في عام 2002 وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 60 مدينة في جميع أنحاء العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"يوم من دون سراويل"... ركاب مترو لندن يتنقلون دون ارتداء سراويلهم
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شارك المئات من البريطانيين بتقليد The No Trousers Tube Ride، الذي عاد للظهور في العاصمة لندن لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا في مارس 2020.
وشهدت هذه الاحتفالية تنقل المئات من المسافرين في مترو لندن يوم أمس الأحد، دون ارتداء سراويلهم، بحسب ما نشرت
dailymail.
وشهد الحدث، الذي نظمته The Stiff Upper Lip Society، أشخاصا يرتدون ملابس مكتبية في نصفهم الأعلى، مع ملابس داخلية وأحذية وجوارب فقط في النصف السفلي من أجسادهم.
وتعد هذه المناسبة جزءًا من رحلة No Pants Subway Ride العالمية، التي بدأت في نيويورك في عام 2002 وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 60 مدينة في جميع أنحاء العالم.