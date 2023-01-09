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https://sputnikarabic.ae/20230109/11-مليار-دينار-قيمة-النفقات-في-موازنة-الأردن-لعام-2023--1072079193.html
11 مليار دينار قيمة النفقات في موازنة الأردن لعام 2023
11 مليار دينار قيمة النفقات في موازنة الأردن لعام 2023
أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس أن قيمة النفقات في موازنة 2023 بلغت 11 مليار و432 مليون دينار وأن قيمة العجز بلغت مليار و862 مليون دينار بعد المنح. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:33+0000
2023-01-09T10:38+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
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جاء هذا، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 في البرلمان، بحسب موقع "عمون".وقال الوزير إن النفقات الجارية في موازنة عام 2023، ارتفعت بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 % مقارنة بعام 2022.وعزا الوزير هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة، بنحو 153 مليون دينار، بالإضافة لزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار.وأوضح وزير المالية أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت نحو 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.وأشار إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار وهو ما يعادل 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية.واستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
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أخبار الأردن, اقتصاد
أخبار الأردن, اقتصاد

11 مليار دينار قيمة النفقات في موازنة الأردن لعام 2023

10:33 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 09.01.2023)
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس أن قيمة النفقات في موازنة 2023 بلغت 11 مليار و432 مليون دينار وأن قيمة العجز بلغت مليار و862 مليون دينار بعد المنح.
جاء هذا، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023 في البرلمان، بحسب موقع "عمون".
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
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وقال الوزير إن النفقات الجارية في موازنة عام 2023، ارتفعت بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 % مقارنة بعام 2022.
وعزا الوزير هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة، بنحو 153 مليون دينار، بالإضافة لزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار.
وأوضح وزير المالية أن مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري شكلت نحو 64 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية.
وأشار إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار وهو ما يعادل 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية.
واستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمائة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
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