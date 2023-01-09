https://sputnikarabic.ae/20230109/200-مليون-يورو-أخرى-لرونالدو-من-أجل-الترويج-لتنظيم-مونديال-2030-في-السعودية-ومصر-1072091365.html
200 مليون يورو أخرى لرونالدو من أجل الترويج لتنظيم مونديال 2030 في السعودية ومصر
200 مليون يورو أخرى لرونالدو من أجل الترويج لتنظيم مونديال 2030 في السعودية ومصر
سيحصل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 200 مليون يورو إضافية لراتبه، من أجل الترويج لاستضافة السعودية بشكل مشترك لبطولة كأس العالم 2030. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T16:07+0000
2023-01-09T16:07+0000
2023-01-09T16:07+0000
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
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وقال مصدر مقرب من ناديه لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، إن "رونالدو سيتقاضى أكثر من 200 مليون يورو (214 مليون دولار) مقابل الصفقة. سيكون سفيرا لاستضافة السعودية مونديال 2030 مقابل 200 مليون أخرى".النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، الذي كشف النقاب عن انضمامه رسميا لنادي النصر السعودي أمام الآلاف من المشجعين في الرياض الأسبوع الماضي، هو أشهر لاعب تعاقد مع ناد في السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.تدرس المملكة الغنية بالنفط، إلى جانب مصر واليونان، محاولة لاستضافة بطولة كرة القدم العالمية لعام 2030، وسيؤدي دور رونالدو كسفير إلى رفع أرباحه المعلنة في البلاد إلى أكثر من 400 مليون يورو (428 مليون دولار).جاء وصول لاعب مانشستر يونايتد السابق وريال مدريد ويوفنتوس بعد أسابيع فقط من استضافة قطر المجاورة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تفعل ذلك.وقال المصدر إن الصفقة أيدها كبار أفراد العائلة المالكة الذين يدعمون النصر، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وذكر المصدر: "محمد بن سلمان (وإخوته) نايف وتركي وراكان، أبناء الملك سلمان، جميعهم أعضاء فخريون في النصر منذ أن أصبح والدهم وليا للعهد".وتابع: "لقد أرادوا منح ناديهم الحبيب التفوق ووضعه في دائرة الضوء الدولية. أفضل طريقة هي إحضار أفضل لاعب في العالم. الصفقة ممولة من صندوق الثروة السيادية للمملكة".وبحسب مصدر آخر مقرب من النصر، فإن الأمراء هم من وضعوا صفقة رونالدو المفاجئة قيد التنفيذ. وقال: "إخوان محمد بن سلمان هم من اقترحوا وسعوا لإبرام الصفقة بأي ثمن. إنهم جميعا من مشجعي النصر وأرادوا أن يثبتوا أن فريقهم هو بالفعل دولي".يمتلك النصر تسعة ألقاب في الدوري السعودي لكنه لم يفز بدوري أبطال آسيا أبدا، على عكس، الهلال والاتحاد، اللذان رفعا الكأس القارية مرتين.
https://sputnikarabic.ae/20221129/السعودية-تدرس-استضافة-كأس-العالم-2030-بالتشارك-مع-مصر-واليونان-1070673337.html
https://sputnikarabic.ae/20230107/نسبة-مشاهدة-قياسية-متابعة-تقديم-رونالدو-في-النصر-تفوق-على-نهائي-كأس-العالم-1072010312.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة
200 مليون يورو أخرى لرونالدو من أجل الترويج لتنظيم مونديال 2030 في السعودية ومصر
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سيحصل أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 200 مليون يورو إضافية لراتبه، من أجل الترويج لاستضافة السعودية بشكل مشترك لبطولة كأس العالم 2030.
وقال مصدر مقرب من ناديه لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، إن "رونالدو سيتقاضى أكثر من 200 مليون يورو (214 مليون دولار) مقابل الصفقة. سيكون سفيرا لاستضافة السعودية مونديال 2030 مقابل 200 مليون أخرى".
النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، الذي كشف النقاب عن انضمامه رسميا لنادي النصر
السعودي أمام الآلاف من المشجعين في الرياض الأسبوع الماضي، هو أشهر لاعب تعاقد مع ناد في السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.
29 نوفمبر 2022, 18:22 GMT
تدرس المملكة الغنية بالنفط، إلى جانب مصر واليونان، محاولة لاستضافة بطولة كرة القدم العالمية لعام 2030، وسيؤدي دور رونالدو كسفير إلى رفع أرباحه المعلنة في البلاد إلى أكثر من 400 مليون يورو (428 مليون دولار).
جاء وصول لاعب مانشستر يونايتد السابق وريال مدريد ويوفنتوس بعد أسابيع فقط من استضافة قطر المجاورة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تفعل ذلك.
وقال المصدر إن الصفقة
أيدها كبار أفراد العائلة المالكة الذين يدعمون النصر، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر المصدر: "محمد بن سلمان (وإخوته) نايف وتركي وراكان، أبناء الملك سلمان، جميعهم أعضاء فخريون في النصر منذ أن أصبح والدهم وليا للعهد".
وتابع: "لقد أرادوا منح ناديهم الحبيب التفوق ووضعه في دائرة الضوء الدولية
. أفضل طريقة هي إحضار أفضل لاعب في العالم. الصفقة ممولة من صندوق الثروة السيادية للمملكة".
وبحسب مصدر آخر مقرب من النصر، فإن الأمراء هم من وضعوا صفقة رونالدو المفاجئة قيد التنفيذ. وقال: "إخوان محمد بن سلمان هم من اقترحوا وسعوا لإبرام الصفقة بأي ثمن. إنهم جميعا من مشجعي النصر وأرادوا أن يثبتوا أن فريقهم هو بالفعل دولي".
يمتلك النصر تسعة ألقاب في الدوري السعودي لكنه لم يفز بدوري أبطال آسيا أبدا، على عكس، الهلال والاتحاد، اللذان رفعا الكأس القارية مرتين.