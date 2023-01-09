https://sputnikarabic.ae/20230109/57-طائرة-حربية-صينية-تقترب-من-تايوان-1072076005.html
57 طائرة حربية صينية تقترب من تايوان
57 طائرة حربية صينية تقترب من تايوان
سجلت القوات المسلحة التايوانية خلال اليوم الماضي اقتراب 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة، وفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T09:10+0000
2023-01-09T09:10+0000
2023-01-09T09:11+0000
رصد عسكري
أخبار تايوان
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وقالت الوزارة في بيان "من السادسة صباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني حتى السادسة من صباح يوم 9 يناير، تم رصد 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".وأرسلت تايوان دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية.تصاعد الوضع حول الجزيرة في أغسطس/ آب بعد زيارة لتايبيه قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأخبره أن تايوان خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية "لا يمكن تجاوزه". وأكد الرئيس الأمريكي بدوره على تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".لا تعترف جمهورية الصين الشعبية بسيادة تايوان وتعتبرها مقاطعتها وتعارض بشكل قاطع اتصالاتها مع المسؤولين والجيش من الدول الأخرى.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تايوان
57 طائرة حربية صينية تقترب من تايوان
09:10 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 09:11 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
سجلت القوات المسلحة التايوانية خلال اليوم الماضي اقتراب 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة، وفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية.
وقالت الوزارة في بيان "من السادسة صباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني حتى السادسة من صباح يوم 9 يناير، تم رصد 57 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".
يشار إلى أن 28 طائرة دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك ثلاث طائرات مسيرة من طراز بي زي كي-005، وست طائرات مقاتلة من طراز جي-11، وطائرتان من طراز سو-30إس، و12 طائرة من طراز جي-16 وطائرتان من طراز جي-10، وقاذفتان استراتيجيتان من طراز إتش-6، وطائرة الكشف والإنذار كي جي-500.
وأرسلت تايوان دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية.
تصاعد الوضع حول الجزيرة في أغسطس/ آب بعد زيارة لتايبيه قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأخبره أن تايوان خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية "لا يمكن تجاوزه". وأكد الرئيس الأمريكي بدوره على تمسك واشنطن بمبدأ "الصين الواحدة".
لا تعترف جمهورية الصين الشعبية بسيادة تايوان وتعتبرها مقاطعتها وتعارض بشكل قاطع اتصالاتها مع المسؤولين والجيش من الدول الأخرى.