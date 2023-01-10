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https://sputnikarabic.ae/20230110/أردوغان-للسوداني-إنهاء-وجود-حزب-العمال-الكردستاني-يصب-في-مصلحة-الأمن-القومي-العراقي-1072131811.html
أردوغان للسوداني: إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي
أردوغان للسوداني: إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "إنهاء وجود" حزب العمال الكردستاني المعارض... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T17:53+0000
2023-01-10T17:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
العراق
رجب طيب أردوغان
حزب العمال الكردستاني
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلام العراق واستقراره وسلامة أراضيه".وأكد أردوغان أن "إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على الأراضي العراقية هو أيضا ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد".وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "قفل المخلب"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤولة-المخابرات-في-حزب-العمال-الكردستاني-خلال-عملية-استخبارية-شمالي-العراق-1070680378.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, العراق, رجب طيب أردوغان, حزب العمال الكردستاني

أردوغان للسوداني: إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي

17:53 GMT 10.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "إنهاء وجود" حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة والذي يتخذ من شمال العراق ملاذا له، يصب في مصلحة الأمن القومي العراقي.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لسلام العراق واستقراره وسلامة أراضيه".
وأكد أردوغان أن "إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على الأراضي العراقية هو أيضا ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد".
وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "قفل المخلب"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تركيا تعلن تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني خلال عملية استخبارية شمالي العراق
30 نوفمبر 2022, 07:35 GMT
ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.
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