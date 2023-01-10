https://sputnikarabic.ae/20230110/أسعار-الغاز-بالنمسا-ترتفع-109-في-شهر-نوفمبر-1072119370.html
أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر
أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر
استمر ارتفاع أسعار الطاقة في النمسا منذ العام الماضي، حيث ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 109.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن تكلفته انخفضت بنسبة 0.6%... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:56+0000
2023-01-10T12:56+0000
2023-01-10T12:56+0000
اقتصاد
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ووفقا لبحث نشرته وكالة الطاقة النمساوية، اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر أسعار الطاقة، الذي يعكس تكلفة جميع موارد الطاقة في نوفمبر قد انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر، لكن مقارنة بنفس المؤشرات في عام 2021 "التأثير ضئيل".وظلت تكلفة التدفئة المركزية في نوفمبر دون تغيير، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغت الزيادة في الأسعار 61.5%. يواصل سعر الكهرباء مساره التنازلي الذي بدأ في سبتمبر، لكن المعدل انخفض إلى 3.7%. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التأثير مرتبط بعدد من الإجراءات التي نفذتها الحكومة النمساوية في نهاية عام 2022 وتهدف إلى تعويض المواطنين عن تكاليف الكهرباء. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الزيادة في أسعار الكهرباء في نوفمبر 19.7% فقط.كما وانخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف في نوفمبر - بنسبة 3.2% مقارنة بأكتوبر، ولكن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد ارتفعت بنسبة 37.9%.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html
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اقتصاد
أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر
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استمر ارتفاع أسعار الطاقة في النمسا منذ العام الماضي، حيث ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 109.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن تكلفته انخفضت بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر.
ووفقا لبحث نشرته وكالة الطاقة النمساوية، اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر أسعار الطاقة، الذي يعكس تكلفة جميع موارد الطاقة في نوفمبر قد انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر، لكن مقارنة بنفس المؤشرات في عام 2021 "التأثير ضئيل".
19 ديسمبر 2022, 16:25 GMT
وظلت تكلفة التدفئة المركزية في نوفمبر دون تغيير، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغت الزيادة في الأسعار 61.5%. يواصل سعر الكهرباء مساره التنازلي الذي بدأ في سبتمبر، لكن المعدل انخفض إلى 3.7%. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التأثير مرتبط بعدد من الإجراءات التي نفذتها الحكومة النمساوية في نهاية عام 2022 وتهدف إلى تعويض المواطنين عن تكاليف الكهرباء. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الزيادة في أسعار الكهرباء في نوفمبر 19.7% فقط.
كما وانخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف في نوفمبر - بنسبة 3.2% مقارنة بأكتوبر، ولكن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد ارتفعت بنسبة 37.9%.