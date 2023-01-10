عربي
https://sputnikarabic.ae/20230110/أسعار-الغاز-بالنمسا-ترتفع-109-في-شهر-نوفمبر-1072119370.html
أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر
أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر
استمر ارتفاع أسعار الطاقة في النمسا منذ العام الماضي، حيث ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 109.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن تكلفته انخفضت بنسبة 0.6%... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:56+0000
2023-01-10T12:56+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388827_0:102:2515:1517_1920x0_80_0_0_bc10d3c0797c12b35c2452930ee70477.jpg
ووفقا لبحث نشرته وكالة الطاقة النمساوية، اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر أسعار الطاقة، الذي يعكس تكلفة جميع موارد الطاقة في نوفمبر قد انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر، لكن مقارنة بنفس المؤشرات في عام 2021 "التأثير ضئيل".وظلت تكلفة التدفئة المركزية في نوفمبر دون تغيير، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغت الزيادة في الأسعار 61.5%. يواصل سعر الكهرباء مساره التنازلي الذي بدأ في سبتمبر، لكن المعدل انخفض إلى 3.7%. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التأثير مرتبط بعدد من الإجراءات التي نفذتها الحكومة النمساوية في نهاية عام 2022 وتهدف إلى تعويض المواطنين عن تكاليف الكهرباء. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الزيادة في أسعار الكهرباء في نوفمبر 19.7% فقط.كما وانخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف في نوفمبر - بنسبة 3.2% مقارنة بأكتوبر، ولكن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد ارتفعت بنسبة 37.9%.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388827_116:0:2400:1713_1920x0_80_0_0_c4750ca4ee3266c75ec69794a4ca76ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

أسعار الغاز بالنمسا ترتفع 109% في شهر نوفمبر

12:56 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبرTelegram
استمر ارتفاع أسعار الطاقة في النمسا منذ العام الماضي، حيث ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 109.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن تكلفته انخفضت بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر.
ووفقا لبحث نشرته وكالة الطاقة النمساوية، اليوم الثلاثاء، فإن مؤشر أسعار الطاقة، الذي يعكس تكلفة جميع موارد الطاقة في نوفمبر قد انخفض بشكل ملحوظ بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر، لكن مقارنة بنفس المؤشرات في عام 2021 "التأثير ضئيل".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز
19 ديسمبر 2022, 16:25 GMT
وظلت تكلفة التدفئة المركزية في نوفمبر دون تغيير، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغت الزيادة في الأسعار 61.5%. يواصل سعر الكهرباء مساره التنازلي الذي بدأ في سبتمبر، لكن المعدل انخفض إلى 3.7%. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التأثير مرتبط بعدد من الإجراءات التي نفذتها الحكومة النمساوية في نهاية عام 2022 وتهدف إلى تعويض المواطنين عن تكاليف الكهرباء. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الزيادة في أسعار الكهرباء في نوفمبر 19.7% فقط.
كما وانخفضت أسعار الديزل بشكل طفيف في نوفمبر - بنسبة 3.2% مقارنة بأكتوبر، ولكن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق فقد ارتفعت بنسبة 37.9%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала