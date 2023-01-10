https://sputnikarabic.ae/20230110/أطعمة-محددة-قد-تقلل-خطر-وفاتك-بنسبة-20--في-واحدة-من-أكبر-وأطول-الدراسات-العلمية-1072108490.html
أطعمة محددة قد تقلل خطر وفاتك بنسبة 20 % في واحدة من "أكبر وأطول الدراسات العلمية"
أطعمة محددة قد تقلل خطر وفاتك بنسبة 20 % في واحدة من "أكبر وأطول الدراسات العلمية"
يمكن تقليل خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 20 بالمئة تقريبا، إذا اتبع الإنسان أنظمة غذائية محددة، وفقا لدراسة علمية جديدة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:36+0000
2023-01-10T09:36+0000
2023-01-10T09:36+0000
مجتمع
الصحة
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الدراسة اتبعت عادات الأكل لـ75 ألف امرأة يشاركن في دراسة صحة الممرضات، وأكثر من 44 ألف رجل في دراسة متابعة المهنيين الصحيين على مدى 36 عاما.وتوضح الدراسة أن هناك أنماطا غذائية صحية، إذا اتبع الإنسان أحدها، فإن سيصبح أقل عرضة للوفاة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.واعتبر مؤلفو الدراسة أنها "واحدة من أكبر وأطول الدراسات لفحص أنماط غذائية موصى بها، والمخاطر طويلة الأجل للوفيات المبكرة والوفيات الناجمة عن الأمراض الرئيسية".ويركز هذا النمط الغذائي على الدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى الأطعمة النباتية والكحول المعتدل.أما الثاني فهو النظام الغذائي الصحي النباتي، والذي يركز أيضاً على تناول المزيد من المنتجات النباتية، ولكنه يعطي نقاطاً سلبية لجميع المنتجات الحيوانية وأي كحول.وأوضح مؤلفو الدراسة أن المشاركين الذين حسنوا من صحة نظامهم الغذائي بنسبة 25 % يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح من 6 % إلى 13 %، والوفاة بسبب السرطان بنسبة 7 % إلى 18 %، كان هناك انخفاض بنسبة تصل إلى 7 % في خطر الوفاة بسبب الأمراض التنكسية العصبية، مثل الخرف.
https://sputnikarabic.ae/20220618/كيف-يؤثر-تناول-الطعام-ليلا-على-الصحة-1063804886.html
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الصحة
أطعمة محددة قد تقلل خطر وفاتك بنسبة 20 % في واحدة من "أكبر وأطول الدراسات العلمية"
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يمكن تقليل خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 20 بالمئة تقريبا، إذا اتبع الإنسان أنظمة غذائية محددة، وفقا لدراسة علمية جديدة.
الدراسة اتبعت عادات الأكل لـ75 ألف امرأة
يشاركن في دراسة صحة الممرضات، وأكثر من 44 ألف رجل في دراسة متابعة المهنيين الصحيين على مدى 36 عاما.
وتوضح الدراسة أن هناك أنماطا غذائية صحية، إذا اتبع الإنسان أحدها، فإن سيصبح أقل عرضة للوفاة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.
واعتبر مؤلفو الدراسة أنها "واحدة من أكبر وأطول الدراسات لفحص أنماط غذائية موصى بها، والمخاطر طويلة الأجل للوفيات المبكرة والوفيات الناجمة عن الأمراض الرئيسية".
وقال إن أحد هذه الأنظمة هو نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يشدد على تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والأسماك وكمية عالية من زيت الزيتون.
ويركز هذا النمط الغذائي على الدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى الأطعمة النباتية والكحول المعتدل.
أما الثاني فهو النظام الغذائي الصحي النباتي، والذي يركز أيضاً على تناول المزيد من المنتجات النباتية، ولكنه يعطي نقاطاً سلبية لجميع المنتجات الحيوانية وأي كحول.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن المشاركين الذين حسنوا من صحة نظامهم الغذائي بنسبة 25 % يمكن أن يقللوا من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح من 6 % إلى 13 %، والوفاة بسبب السرطان بنسبة 7 % إلى 18 %، كان هناك انخفاض بنسبة تصل إلى 7 % في خطر الوفاة بسبب الأمراض التنكسية العصبية، مثل الخرف.