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https://sputnikarabic.ae/20230110/أمازون-تعتزم-إغلاق-3-مستودعات-في-بريطانيا-وهو-ما-يؤثر-على-1200-عامل-فيها-1072121545.html
"أمازون" تعتزم إغلاق 3 مستودعات في بريطانيا وهو ما يؤثر على 1200 عامل فيها
"أمازون" تعتزم إغلاق 3 مستودعات في بريطانيا وهو ما يؤثر على 1200 عامل فيها
قالت تقارير إعلامية إن شركة "أمازون" تعتزم إغلاق ثلاثة مستودعات في المملكة المتحدة، وهو ما من شأنه التأثير على 1200 وظيفة في هذه المستودعات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:01+0000
2023-01-10T14:01+0000
بريطانيا
شركة أمازون
العالم
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ووفقا لـ "سكاي نيوز"، أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عن خطط لإغلاق ثلاثة مستودعات قديمة توظف عدة مئات من العمال في كل منها، وفتح مركزين جديدين في المملكة المتحدة.وأفادت "سكاي نيوز" بأنه سيتم إغلاق المستودعات في مدينتي هيميل هيمبستيد ودونكاستر الإنجليزية، وفي جوروك باسكتلندا، مقدرةً أن الإغلاق سيؤثر على 1200 وظيفة.ونُقل عن متحدث باسم "أمازون" قوله: "ستُمنح الفرصة لجميع الموظفين المتأثرين بإغلاق الموقع للانتقال إلى منشآت أخرى، وسنظل ملتزمين تجاه عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن "أمازون" لديها خطط لتسريح نحو 18000 موظف، وهو رقم أكثر بكثير مما أعلنه عملاق التجارة الإلكترونية في الأصل.وتستعد أمازون، التي تعد أحد أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في العالم مع أكثر من 1.5 مليون موظف، بما في ذلك موظفو المستودعات، لتباطؤ محتمل في النمو حيث يجبر ارتفاع التضخم الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.طالع أيضا: عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع
https://sputnikarabic.ae/20230105/أمازون-تقرر-تسريح-عشرات-الآلاف-من-الموظفين--1071963727.html
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بريطانيا, شركة أمازون, العالم
بريطانيا, شركة أمازون, العالم

"أمازون" تعتزم إغلاق 3 مستودعات في بريطانيا وهو ما يؤثر على 1200 عامل فيها

14:01 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس
 مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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قالت تقارير إعلامية إن شركة "أمازون" تعتزم إغلاق ثلاثة مستودعات في المملكة المتحدة، وهو ما من شأنه التأثير على 1200 وظيفة في هذه المستودعات.
ووفقا لـ "سكاي نيوز"، أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عن خطط لإغلاق ثلاثة مستودعات قديمة توظف عدة مئات من العمال في كل منها، وفتح مركزين جديدين في المملكة المتحدة.
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أمازون تقرر تسريح عشرات الآلاف من الموظفين
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وأفادت "سكاي نيوز" بأنه سيتم إغلاق المستودعات في مدينتي هيميل هيمبستيد ودونكاستر الإنجليزية، وفي جوروك باسكتلندا، مقدرةً أن الإغلاق سيؤثر على 1200 وظيفة.
ونُقل عن متحدث باسم "أمازون" قوله: "ستُمنح الفرصة لجميع الموظفين المتأثرين بإغلاق الموقع للانتقال إلى منشآت أخرى، وسنظل ملتزمين تجاه عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأوضح أنه بدلاً من ذلك، ستفتتح الشركة مركزين جديدين في ويست ميدلاندز ومقاطعة دورهام لخلق 2500 وظيفة جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن "أمازون" لديها خطط لتسريح نحو 18000 موظف، وهو رقم أكثر بكثير مما أعلنه عملاق التجارة الإلكترونية في الأصل.
وتستعد أمازون، التي تعد أحد أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في العالم مع أكثر من 1.5 مليون موظف، بما في ذلك موظفو المستودعات، لتباطؤ محتمل في النمو حيث يجبر ارتفاع التضخم الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.
طالع أيضا: عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع
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