https://sputnikarabic.ae/20230110/أمريكا-تخفض-توقعاتها-لسعر-نفط-برنت-إلى-831-دولار-للبرميل-1072133132.html

أمريكا تخفض توقعاتها لسعر نفط برنت إلى 83.1 دولار للبرميل

أمريكا تخفض توقعاتها لسعر نفط برنت إلى 83.1 دولار للبرميل

خفضت إدارة المعلومات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لمتوسط سعر نفط بحر الشمال برنت للعام الحالي إلى 83.1 دولار للبرميل من 92.36... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T18:27+0000

2023-01-10T18:27+0000

2023-01-10T18:27+0000

سوق النفط

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو- سبوتنيك. وتم بحسب البيانات، "تخفيض توقعات متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط لعام 2023 إلى 77.18 دولار للبرميل من تقديرات ديسمبر/كانون الأول البالغة 86.36 دولار".بالإضافة إلى ذلك، حددت إدارة معلومات الطاقة توقعات لأسعار النفط لعام 2024، حيث من المتوقع أن يكون سعر خام برنت 77.57 دولار للبرميل، وغرب تكساس الوسيط - 71.57 دولار .ووفقا لبيانات أخرى للإدارة، فقد رفعت وزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد للعام الحالي بمقدار 70 ألف برميل يومياً - لتصل إلى 12.41 مليون برميل، وتتوقع العام المقبل أن يكون عند مستوى 12.81 مليون برميل يومياً.وكانت وزارة الطاقة الأمريكية رفعت في ديسمبر الماضي توقعاتها لعام 2023 بمقدار 30 ألف برميل إلى 12.34 مليون برميل يوميًا.أما تقديرات إنتاج النفط في الولايات المتحدة لعام 2022 فكانت قد ارتفعت بمقدار 30 ألف برميل يومياً، أي إلى 11.86 مليون برميل يومياً.يأتي ذلك بينما انخفض سعر النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن زيادة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود، وفق ما ذكره موقع "هيلينك شيبينج نيوز" المعني بالشؤون الاقتصادية.

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سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية