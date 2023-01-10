https://sputnikarabic.ae/20230110/أنصار-الله-الوضع-الإنساني-في-اليمن-يتصدر-ملف-التفاوض-مع-التحالف-العربي-1072127910.html

"أنصار الله": الوضع الإنساني في اليمن يتصدر ملف التفاوض مع التحالف العربي

"أنصار الله": الوضع الإنساني في اليمن يتصدر ملف التفاوض مع التحالف العربي

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تصدر الوضع الإنساني في اليمن، المفاوضات مع التحالف العربي بقيادة السعودية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T15:41+0000

2023-01-10T15:41+0000

2023-01-10T15:41+0000

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وقال رئيس الوفد المفاوض في الجماعة والناطق الرسمي باسمها، محمد عبد السلام، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي".وأضاف، معلقاً على وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء: "زيارة الوفد العُماني تأتي في هذه المرحلة استكمالاً للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل".وأثنى على "الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن".وتابع عبد السلام: "هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وسنطلع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى".ورأى أن "الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة"، مؤكداً أن "المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر [يقصد التحالف العربي]".واعتبر رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله"، أن "الصوت الشعبي له تأثير كبير جداً على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات"، في إشارة إلى المسيرات التي دعت الجماعة إلى خروجها، يوم الجمعة الماضي، في مناطق سيطرتها للتنديد بقيود التحالف العربي على المنافذ التي تديرها الجماعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، في ظل تحركات دولية وإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدون الإعلان عن تمديدها.وفي 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكدت جماعة "أنصار الله"، تقديمها رؤيتها للسلام في اليمن، إلى وفد عُماني في ختام زيارته إلى صنعاء.وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221221/وفد-من-سلطنة-عُمان-يصل-صنعاء-ضمن-جهود-مسقط-للتوصل-إلى-حل-سياسي-للأزمة-في-اليمن-1071443254.html

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