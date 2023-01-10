https://sputnikarabic.ae/20230110/أول-روبوت-أمام-القضاء-هل-يبدأ-عصر-نهاية-المحامين-1072107398.html
أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟
أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟
يستعد أول محامٍ آليّ (روبوت) في العالم للدخول إلى المحاكم الأمريكية، في خطوة تاريخية، حيث سيرفع دعوى قضائية، في فبراير/ شباط المقبل، لمساعدة شخص في دعوى ضده... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:16+0000
2023-01-10T09:16+0000
2023-01-10T09:16+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061714042_0:330:2000:1455_1920x0_80_0_0_81ad978054b46cdf8a15372bffd2ec2f.jpg
وسيتواصل هذا المحامي الآلي بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج، فيما لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، وفقا لـ"يو إيس إيه" توداي.وسيتابع المحامي الآلي الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل "هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟"، أو "هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟" وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/مستشفى-كويتي-يجري-أكثر-من-100-عملية-جراحية-باستخدام-الروبوت-الجراحي-1066662274.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061714042_0:143:2000:1643_1920x0_80_0_0_101e553bd4e957d1d182af90b4fd2713.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟
تابعنا عبر
يستعد أول محامٍ آليّ (روبوت) في العالم للدخول إلى المحاكم الأمريكية، في خطوة تاريخية، حيث سيرفع دعوى قضائية، في فبراير/ شباط المقبل، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة.
وسيتواصل هذا المحامي الآلي بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج، فيما لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، وفقا لـ"يو إيس إيه
" توداي.
وسيتابع المحامي الآلي الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل "هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟"، أو "هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟" وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.
وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.