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https://sputnikarabic.ae/20230110/أول-روبوت-أمام-القضاء-هل-يبدأ-عصر-نهاية-المحامين-1072107398.html
أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟
أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟
يستعد أول محامٍ آليّ (روبوت) في العالم للدخول إلى المحاكم الأمريكية، في خطوة تاريخية، حيث سيرفع دعوى قضائية، في فبراير/ شباط المقبل، لمساعدة شخص في دعوى ضده... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:16+0000
2023-01-10T09:16+0000
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وسيتواصل هذا المحامي الآلي بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج، فيما لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، وفقا لـ"يو إيس إيه" توداي.وسيتابع المحامي الآلي الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل "هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟"، أو "هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟" وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/مستشفى-كويتي-يجري-أكثر-من-100-عملية-جراحية-باستخدام-الروبوت-الجراحي-1066662274.html
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منوعات

أول روبوت أمام القضاء... هل يبدأ عصر نهاية المحامين؟

09:16 GMT 10.01.2023
© Photo / pixabay/Thor_Deichmannروبوت افتراضي برأس على شكل مصباح
روبوت افتراضي برأس على شكل مصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Photo / pixabay/Thor_Deichmann
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يستعد أول محامٍ آليّ (روبوت) في العالم للدخول إلى المحاكم الأمريكية، في خطوة تاريخية، حيث سيرفع دعوى قضائية، في فبراير/ شباط المقبل، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة.
وسيتواصل هذا المحامي الآلي بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج، فيما لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، وفقا لـ"يو إيس إيه" توداي.
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20 أغسطس 2022, 15:20 GMT
وسيتابع المحامي الآلي الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل "هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟"، أو "هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟" وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.
وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.
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