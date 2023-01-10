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https://sputnikarabic.ae/20230110/إخفاق-بريطاني-وأوروبي-في-مجال-الفضاء-صاروخ-فيرجن-أوربت-يفشل-في-الوصول-إلى-المدار-1072099779.html
إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار
إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار
فشلت أول محاولة من غرب أوروبا لإطلاق قمر صناعي، اليوم الثلاثاء، ليمثل حلقة جديدة من الفشل الأوروبي في مجال الفضاء. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T03:26+0000
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الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، والذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما قالت الشركة.وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على تويتر، "يبدو أننا نواجه خللا منعنا من الوصول إلى المدار. ما زلنا نُقيم المعلومات".أطلق الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" من جناح طائرة "بوينغ 747" معدلة فوق المحيط الأطلسي.
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إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار

03:26 GMT 10.01.2023
© AP Photo / Matt Hartmanمنصة إطلاق صاروخ فيرجن أوربت من جناح طائرة بوينغ 747
منصة إطلاق صاروخ فيرجن أوربت من جناح طائرة بوينغ 747 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Matt Hartman
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فشلت أول محاولة من غرب أوروبا لإطلاق قمر صناعي، اليوم الثلاثاء، ليمثل حلقة جديدة من الفشل الأوروبي في مجال الفضاء.
الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، والذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما قالت الشركة.
وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على تويتر، "يبدو أننا نواجه خللا منعنا من الوصول إلى المدار. ما زلنا نُقيم المعلومات".
أطلق الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" من جناح طائرة "بوينغ 747" معدلة فوق المحيط الأطلسي.
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