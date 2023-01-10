https://sputnikarabic.ae/20230110/إخفاق-بريطاني-وأوروبي-في-مجال-الفضاء-صاروخ-فيرجن-أوربت-يفشل-في-الوصول-إلى-المدار-1072099779.html
إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار
إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار
فشلت أول محاولة من غرب أوروبا لإطلاق قمر صناعي، اليوم الثلاثاء، ليمثل حلقة جديدة من الفشل الأوروبي في مجال الفضاء. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T03:26+0000
2023-01-10T03:26+0000
2023-01-10T03:26+0000
بريطانيا
العالم
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الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، والذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره، وفقا لما قالت الشركة.وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على تويتر، "يبدو أننا نواجه خللا منعنا من الوصول إلى المدار. ما زلنا نُقيم المعلومات".أطلق الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" من جناح طائرة "بوينغ 747" معدلة فوق المحيط الأطلسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
إخفاق بريطاني وأوروبي في مجال الفضاء.. صاروخ فيرجن أوربت يفشل في الوصول إلى المدار
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فشلت أول محاولة من غرب أوروبا لإطلاق قمر صناعي، اليوم الثلاثاء، ليمثل حلقة جديدة من الفشل الأوروبي في مجال الفضاء.
الصاروخ التابع لشركة "فيرجن أوربت"، والذي أطلق من مدينة نيوكي الساحلية جنوب غربي إنجلترا، أبلغ عن خلل حال دون وصوله إلى مداره
، وفقا لما قالت الشركة.
وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة على تويتر، "يبدو أننا نواجه خللا منعنا من الوصول إلى المدار. ما زلنا نُقيم المعلومات".
أطلق الصاروخ الناقل "فيرجن لانشر وان" من جناح طائرة "بوينغ 747" معدلة فوق المحيط الأطلسي.