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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-منطقة-خاركوف-الأوكرانية-1072140259.html
إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية
إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية
صدر صباح اليوم الأربعاء، تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركيف الأوكرانية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T23:18+0000
2023-01-10T23:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر موقع Strana.ua إنه تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة خاركيف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية

23:18 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صدر صباح اليوم الأربعاء، تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركيف الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر موقع Strana.ua إنه تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة خاركيف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:50 GMT
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