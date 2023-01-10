https://sputnikarabic.ae/20230110/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-منطقة-خاركوف-الأوكرانية-1072140259.html
إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية
إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية
صدر صباح اليوم الأربعاء، تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركيف الأوكرانية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T23:18+0000
2023-01-10T23:18+0000
2023-01-10T23:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر موقع Strana.ua إنه تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة خاركيف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
إصدار تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركوف الأوكرانية
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صدر صباح اليوم الأربعاء، تحذير من الغارات الجوية في منطقة خاركيف الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر موقع Strana.ua إنه تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينة خاركيف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".