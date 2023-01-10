https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-أردوغان-قد-يجتمع-مع-الأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1072107995.html
إعلام: أردوغان قد يجتمع مع الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية
إعلام: أردوغان قد يجتمع مع الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية
ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T09:28+0000
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أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لما نشرته صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فإن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو/ أيار المقبل.وقالت الصحيفة إن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.طالع أيضا: برأيك.. هل يجلس الأسد وأردوغان قريبا على طاولة واحدة؟
https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-عقد-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-مرهون-بسير-المحادثات-بين-البلدين-1071905946.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إعلام: أردوغان قد يجتمع مع الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية
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ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لما نشرته صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فإن أردوغان قد يجتمع
مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو/ أيار المقبل.
وقالت الصحيفة إن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.
وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.
وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.
وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.