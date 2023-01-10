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https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-أمريكي-العثور-على-وثائق-سرية-تتعلق-بأوكرانيا-وإيران-وبريطانيا-في-مكتب-بايدن-الخاص-1072133317.html
إعلام أمريكي: العثور على وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا في مكتب بايدن الخاص
إعلام أمريكي: العثور على وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا في مكتب بايدن الخاص
استعادت السلطات الأمريكية وثائق سرية عُثر عليها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن، تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، حسبما أفادت قناة "سي إن إن"... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T18:32+0000
2023-01-10T18:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وأفادت القناة، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "وثائقًا سرية عُثر عليها في مكتب بايدن تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وتضم أيضًا مواد تتعلق بترتيبات جنازة بو بايدن نجل الرئيس الأمريكي (المتوفى عام 2015)"، مشيرة إلى أن السلطات استعادت الوثائق المصنفة كمواد سرية.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

إعلام أمريكي: العثور على وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا في مكتب بايدن الخاص

18:32 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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استعادت السلطات الأمريكية وثائق سرية عُثر عليها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن، تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، حسبما أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية.
وأفادت القناة، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن "وثائقًا سرية عُثر عليها في مكتب بايدن تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وتضم أيضًا مواد تتعلق بترتيبات جنازة بو بايدن نجل الرئيس الأمريكي (المتوفى عام 2015)"، مشيرة إلى أن السلطات استعادت الوثائق المصنفة كمواد سرية.
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