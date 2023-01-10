https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-انخفاض-حاد-في-القدرة-القتالية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1072103049.html
إعلام: انخفاض حاد في القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية
إعلام: انخفاض حاد في القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية انخفضت إلى مستويات قياسية، وذلك لأسباب عدة بينها غياب الكوادر والخبرات... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T07:53+0000
2023-01-10T07:53+0000
2023-01-10T07:53+0000
العالم
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ونقل موقع "Strana.ua" الأوكراني تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، التي قالت إن "أكثرية العناصر المنضوية في القوات المسلحة الأوكرانية هم جنود لا يمتلكون خبرات قتالية ويعانون من مشاكل لوجستية على محاور القتال.وقالت ماليار: "نحن كمجتمع ناضج أخلاقيا، يجب أن نفهم أنه حتى وقت قريب كان المدنيون يمرون بحالات نفسية صعبة ولاسيما بالوضع المرتبط بالواقع العسكري".وفي وقت سابق، دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى تعزيز المسؤولية المرتبطة بعملية الفرار من الخدمة والعصيان وعدم الامتثال لأوامر القتال.
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العالم
إعلام: انخفاض حاد في القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية انخفضت إلى مستويات قياسية، وذلك لأسباب عدة بينها غياب الكوادر والخبرات العسكرية.
ونقل
موقع "Strana.ua" الأوكراني تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، التي قالت إن "أكثرية العناصر المنضوية في القوات المسلحة الأوكرانية هم جنود لا يمتلكون خبرات قتالية ويعانون من مشاكل لوجستية على محاور القتال.
وقالت ماليار: "نحن كمجتمع ناضج أخلاقيا، يجب أن نفهم أنه حتى وقت قريب كان المدنيون يمرون بحالات نفسية صعبة ولاسيما بالوضع المرتبط بالواقع العسكري".
وفي وقت سابق، دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى تعزيز المسؤولية المرتبطة بعملية الفرار من الخدمة والعصيان وعدم الامتثال لأوامر القتال.