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إيران... حكم بسجن ابنة رئيس جمهورية أسبق 5 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"
إيران... حكم بسجن ابنة رئيس جمهورية أسبق 5 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"
قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بسجن فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، 5 سنوات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:23+0000
2023-01-10T11:30+0000
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وقالت ندى شمس محامية فايزة إن المحكمة قضت بسجن فايزة 5 سنوات، لافته إلى أن الحكم درجة أولى ويمكن الطعن عليه، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.وأوضحت شمس، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، "الحكم ليس نهائيا: وأن فايزة "لا تزال في السجن، وهناك قضايا أخرى ضدها".وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى أن المدعي العام في طهران علي صالحي وجه الاتهام إلى فايزة العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام".واعتقلت فايزة رفسنجاني ونقلت إلى سجن إيفين في سبتمبر/ أيلول.وخلال العقد الماضي، سجنت فايزة رفسنجاني عدة مرات، لإدلائها بتصريحات مناهضة للحكومة والمشاركة في الاحتجاجات.
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إيران... حكم بسجن ابنة رئيس جمهورية أسبق 5 سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"

11:23 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 10.01.2023)
© AFP 2022 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / -
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قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بسجن فايزة رافسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، 5 سنوات.
وقالت ندى شمس محامية فايزة إن المحكمة قضت بسجن فايزة 5 سنوات، لافته إلى أن الحكم درجة أولى ويمكن الطعن عليه، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وأوضحت شمس، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، "الحكم ليس نهائيا: وأن فايزة "لا تزال في السجن، وهناك قضايا أخرى ضدها".
وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى أن المدعي العام في طهران علي صالحي وجه الاتهام إلى فايزة العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام".
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واعتقلت فايزة رفسنجاني ونقلت إلى سجن إيفين في سبتمبر/ أيلول.
وخلال العقد الماضي، سجنت فايزة رفسنجاني عدة مرات، لإدلائها بتصريحات مناهضة للحكومة والمشاركة في الاحتجاجات.
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