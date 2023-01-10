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https://sputnikarabic.ae/20230110/الأقوى-في-العالم-ما-هي-قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-إس-4-1072126521.html
الأقوى في العالم... ما هي قدرات مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4"؟
الأقوى في العالم... ما هي قدرات مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4"؟
يعتبر المدفع الروسي "2 إس – 4" (تولبان) أضخم مدفع هاون في العالم ويمكنه تدمير أهداف العدو المحصنة في مدى يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترا، حسب نوع القذيفة. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T15:19+0000
2023-01-10T15:19+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويتميز بقدرته على استخدام أنواع مختلفة من الطلقات التي تجعله سلاحا مثاليا في جميع ظروف القتال، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أن المدفع يمكنه إطلاق قذائف موجهة.وتشمل مهام مدفع الهاون الروسي:كما يمكن استخدام مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4" في مهام خاصة تختلف باختلاف طبيعة العمليات القتالية.ما هي المواصفات الفنية للمدفع الروسي "2 إس – 4"؟وتمتلك روسيا قوة برية هائلة تضم آلاف المدافع ذاتية الحركة التي تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح.ويتجاوز عدد المدافع ذاتية الحركة في الجيش الروسي 6 آلاف و500 مدفع ذاتي الحركة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الجيش-الروسي-يستخدم-أقوى-مدفع-هاون-في-العالم-ضد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1072042218.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الأقوى في العالم... ما هي قدرات مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4"؟

15:19 GMT 10.01.2023
© Sputnik . RAMELY SETDEKOV / الانتقال إلى بنك الصورمدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . RAMELY SETDEKOV
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يعتبر المدفع الروسي "2 إس – 4" (تولبان) أضخم مدفع هاون في العالم ويمكنه تدمير أهداف العدو المحصنة في مدى يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترا، حسب نوع القذيفة.
ويتميز بقدرته على استخدام أنواع مختلفة من الطلقات التي تجعله سلاحا مثاليا في جميع ظروف القتال، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أن المدفع يمكنه إطلاق قذائف موجهة.
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV / الانتقال إلى بنك الصورمدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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وتشمل مهام مدفع الهاون الروسي:

الدعم النيراني.
المهام الهجومية.
فتح الثغرات عبر الخطوط الدفاعية للعدو.
كما يمكن استخدام مدفع الهاون الروسي "2 إس - 4" في مهام خاصة تختلف باختلاف طبيعة العمليات القتالية.
© Sputnik . MEXAEL VOCKRESENCKEYمدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
مدفع الهاون الروسي 2 إس – 4 (تولبان) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
مدفع الهاون الروسي "2 إس – 4" (تولبان)
© Sputnik . MEXAEL VOCKRESENCKEY

ما هي المواصفات الفنية للمدفع الروسي "2 إس – 4"؟

الطول: 7.94 متر.
العرض: 3.25 متر.
الارتفاع: 3.22 متر.
الوزن: 27.5 طن.
السرعة: 45 كلم/ ساعة.
مدى المركبة: 500 كلم.
ما تسليح المدفع؟
مدفع رئيسي عيار 240 ملم.
مدفع رشاش متعدد الأغراض عيار 7.62 ملم.
وتمتلك روسيا قوة برية هائلة تضم آلاف المدافع ذاتية الحركة التي تجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح.
هاون تولبان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
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الجيش الروسي يستخدم أقوى مدفع هاون في العالم ضد القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
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ويتجاوز عدد المدافع ذاتية الحركة في الجيش الروسي 6 آلاف و500 مدفع ذاتي الحركة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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