https://sputnikarabic.ae/20230110/الإمارات-تقرر-حظر-استخدام-أكياس-التسوق-البلاستيكية-للحد-من-التلوث-1072138896.html
الإمارات تقرر حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية للحد من التلوث
الإمارات تقرر حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية للحد من التلوث
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حظرا على استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، اعتبارا من العام المقبل. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T21:06+0000
2023-01-10T21:06+0000
2023-01-10T21:09+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البيئة
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جاء هذا في قرار وزاري بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.ويمنع القرار استيراد وإنتاج وتداول مثل هذه الأكياس اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2024.وسوف يطبق حظرا مماثلا على الأكواب والأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية اعتبارا من 1 يناير عام 2026.ودعا القرار كافة الجهات والسلطات المعنية والمستهلكين للعمل على اعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد. وتشمل هذه المنتجات، العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية، ومنها ما يستخدم في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات.يأتي هذا في إطار أحدث الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.
https://sputnikarabic.ae/20211106/خبراء-إسرائيليون-اتفاقية-النفط-مع-الإمارات-كارثة-بيئية-1050639009.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البيئة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البيئة
الإمارات تقرر حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية للحد من التلوث
21:06 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 21:09 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حظرا على استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، اعتبارا من العام المقبل.
جاء هذا في قرار وزاري بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
الرسمية.
ويمنع القرار استيراد وإنتاج وتداول مثل هذه الأكياس اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2024.
وسوف يطبق حظرا مماثلا على الأكواب والأطباق وأدوات المائدة البلاستيكية اعتبارا من 1 يناير عام 2026.
ودعا القرار كافة الجهات والسلطات المعنية والمستهلكين للعمل على اعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد.
وتشمل هذه المنتجات، العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية، ومنها ما يستخدم في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات.
يأتي هذا في إطار أحدث الإجراءات الرامية لحماية البيئة
من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.