https://sputnikarabic.ae/20230110/الاتحاد-الأوروبي-يدعم-الأسر-الفقيرة-في-لبنان-بـ-25-مليون-يورو-1072130247.html
الاتحاد الأوروبي يدعم الأسر الفقيرة في لبنان بـ 25 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يدعم الأسر الفقيرة في لبنان بـ 25 مليون يورو
أطلق الاتحاد الأوروبي، مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الفقيرة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:41+0000
2023-01-10T16:41+0000
2023-01-10T16:41+0000
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وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبادرتين تندرجان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للأحداث العالمية على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.وذكر البيان أن المبادرتين توفران الأموال، لتقديم مساعدات مباشرة لـ 7245 عائلة لبنانية فقيرة مؤلفة من 41257 فردا مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "في المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية".وأكد على ضرورة "زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي".ومن المقرر أن يجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ 3 أزمات في العالم، وتسببت في انهيار مالي ومعيشي ونقص في الوقود والطاقة والأدوية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/وفد-قضائي-أوروبي-إلى-لبنان-تحقيقات-مالية-أم-أبعد-من-ذلك؟-1072031176.html
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+74956456601
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أخبار لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعم الأسر الفقيرة في لبنان بـ 25 مليون يورو
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أطلق الاتحاد الأوروبي، مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الفقيرة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبادرتين تندرجان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للأحداث العالمية على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أن المبادرتين توفران الأموال، لتقديم مساعدات مباشرة لـ 7245 عائلة لبنانية فقيرة مؤلفة من 41257 فردا مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي
: "في المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية".
وأكد على ضرورة "زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي".
ومن المقرر أن يجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.
ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ 3 أزمات في العالم، وتسببت في انهيار مالي ومعيشي ونقص في الوقود والطاقة والأدوية.