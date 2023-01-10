https://sputnikarabic.ae/20230110/البحرية-الأمريكية-تقول-إنها-ضبطت-سفينة-محملة-بأسلحة-قادمة-من-إيران-إلى-اليمن-1072119722.html
البحرية الأمريكية تقول إنها ضبطت سفينة محملة بأسلحة قادمة من إيران إلى اليمن
البحرية الأمريكية تقول إنها ضبطت سفينة محملة بأسلحة قادمة من إيران إلى اليمن
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراضها سفينة صيد بخليج عمان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T13:18+0000
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العالم
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وتابعت البحرية الأمريكية، أن السفينة كانت بصدد تهريب أسلحة من إيران لليمن.وزعمت البحرية الأمريكية أيضا أنه تم ضبط أكثر من 2100 بندقية هجومية من خلال السفينة القادمة من إيران.ووقعت عملية الاستيلاء يوم الجمعة الماضي بعد أن صعد فريق من زورق دورية ساحلي على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية.وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز: "عندما اعترضنا السفينة، كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى "أنصار الله" في اليمن". "الطاقم اليمني أكد المصدر".وأضاف هوكينز أن الطاقم اليمني سيعاد إلى الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في اليمن.وتحظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ عام 2014.وتنفي إيران منذ فترة طويلة تسليح "أنصار الله" التي تسيطر منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/قيادي-في-أنصار-الله-أمريكا-هي-من-تقود-العدوان-على-اليمن-وتتحمل-كل-نتائجه-الكارثية-1072104918.html
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العالم
البحرية الأمريكية تقول إنها ضبطت سفينة محملة بأسلحة قادمة من إيران إلى اليمن
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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراضها سفينة صيد بخليج عمان في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.
وتابعت البحرية الأمريكية، أن السفينة كانت بصدد تهريب أسلحة من إيران لليمن.
وزعمت البحرية الأمريكية أيضا أنه تم ضبط أكثر من 2100 بندقية هجومية من خلال السفينة القادمة من إيران.
ووقعت عملية الاستيلاء يوم الجمعة الماضي بعد أن صعد فريق من زورق دورية ساحلي على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز: "عندما اعترضنا السفينة، كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى "أنصار الله" في اليمن". "الطاقم اليمني أكد المصدر".
وأضاف هوكينز أن الطاقم اليمني سيعاد إلى الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في اليمن.
وتحظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ عام 2014.
وتنفي إيران
منذ فترة طويلة تسليح "أنصار الله" التي تسيطر منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.