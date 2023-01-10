https://sputnikarabic.ae/20230110/البنتاغون-أوستن-وميلي-يلتقيان-في-ألمانيا-الأسبوع-المقبل-بمجموعة-الاتصال-الخاصة-بأوكرانيا-1072133588.html
البنتاغون: أوستن وميلي يلتقيان في ألمانيا الأسبوع المقبل بمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا
البنتاغون: أوستن وميلي يلتقيان في ألمانيا الأسبوع المقبل بمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي سيتوجهان... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T18:49+0000
2023-01-10T18:49+0000
2023-01-10T18:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، في إفادة صحفية: "الأسبوع المقبل، سيتوجه الوزير أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي إلى ألمانيا لاستضافة مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية".أكد رايدر أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ باتريوت في أوكلاهوما قريبا في الأسبوع المقبل، وسيتم تدريب 90-100 أوكرانيًا على مدى عدة أشهر".وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".وكان البنتاغون قد أعلن، في وقت سابق، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230107/البنتاغون-يعلن-موعد-بدء-تدريب-الجيش-الأوكراني-على-صواريخ-باتريوت-1072012201.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, باتريوت, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, باتريوت, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: أوستن وميلي يلتقيان في ألمانيا الأسبوع المقبل بمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي سيتوجهان إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لاستضافة اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا، وذلك في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر، في إفادة صحفية: "الأسبوع المقبل، سيتوجه الوزير أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي إلى ألمانيا لاستضافة مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية".
أكد رايدر أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ باتريوت
في أوكلاهوما قريبا في الأسبوع المقبل، وسيتم تدريب 90-100 أوكرانيًا على مدى عدة أشهر".
وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن التدريب سيستغرق "عدة أشهر".
وكان البنتاغون قد أعلن، في وقت سابق، أن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت
، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الاثنين.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا
لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة
، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.