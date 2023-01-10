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البيت الأبيض: بايدن يزور كندا في مارس
البيت الأبيض: بايدن يزور كندا في مارس
أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيزور كندا في مارس/ آذار، في أول زيارة لجارته الشمالية منذ توليه منصبه. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T18:59+0000
2023-01-10T18:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي أنه "يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام".وناقش الرئيس الأمريكي وترودو قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي، بحسب البيت الأبيض.وقال البيان إن "الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، بما في ذلك من خلال العقوبات".ناشدت حكومة هايتي التدخل الدولي حيث استولت العصابات المسلحة على مساحات شاسعة من الدولة الكاريبية المنكوبة بالفقر.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-أمريكي-العثور-على-وثائق-سرية-تتعلق-بأوكرانيا-وإيران-وبريطانيا-في-مكتب-بايدن-الخاص-1072133317.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

البيت الأبيض: بايدن يزور كندا في مارس

18:59 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في البيت الأبيض، واشنطن، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في البيت الأبيض، واشنطن، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس جو بايدن سيزور كندا في مارس/ آذار، في أول زيارة لجارته الشمالية منذ توليه منصبه.
جاء هذا في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
العثور على وثائق سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا في مكتب بايدن الخاص
18:32 GMT
وقال البيان إن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي أنه "يتطلع للسفر إلى كندا في مارس من هذا العام".
وناقش الرئيس الأمريكي وترودو قضايا منها الجهود المشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية ومعالجة تغير المناخ وتعزيز التعاون الأمني ومعالجة الهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار في هايتي، بحسب البيت الأبيض.
وقال البيان إن "الزعيمين سلطا الضوء على الأعمال التنسيقية لتقديم المساعدة لشعب هايتي ومحاسبة من يؤججون العنف، بما في ذلك من خلال العقوبات".
ناشدت حكومة هايتي التدخل الدولي حيث استولت العصابات المسلحة على مساحات شاسعة من الدولة الكاريبية المنكوبة بالفقر.
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