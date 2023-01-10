https://sputnikarabic.ae/20230110/الجزائر-وفاة-17-شخصا-اختناقا-بالغاز-في-أقل-من-24-ساعة-1072099123.html
الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعة
الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعة
أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، أمس الاثنين، عن إحصائها لـ17 وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في الـ 24 ساعة الماضية، بينهم تسعة بولاية المسيلة . 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T00:39+0000
2023-01-10T00:39+0000
2023-01-10T00:39+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:449:2048:1601_1920x0_80_0_0_ba9a3daa4255302a03ffd8e2bc1ef7d9.jpg
الجزائر - سوتنيك. وجاء في بيان الحماية المدنية، أن "الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 21 و32 دقيقة، وسط بلدية بوسعادة، بولاية المسيلة (248 كيلومتر جنوب العاصمة )، بعد حادث اختناق تسعة أشخاص بالغاز في شقة، تتراوح أعمارهم من 50 سنة إلى 04 سنوات ".وأعلنت الحماية المدنية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عن " وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف، شرق البلاد على الساعة العاشرة والنصف ليلا".وقبلها بساعات أعلنت الحماية المدنية عن وفاة شخصين" بسبب غاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بولاية مستغانم، غرب البلاد ".
https://sputnikarabic.ae/20230109/وزير-الفلاحة-الجزائري-إنتاج-القمح-الصلب-يغطي-95-من-احتياجاتنا-فيديو--1072085471.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065825018_0:257:2048:1793_1920x0_80_0_0_3235928ab878a23232fd06a7ceacb4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر: وفاة 17 شخصا اختناقا بالغاز في أقل من 24 ساعة
تابعنا عبر
أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، أمس الاثنين، عن إحصائها لـ17 وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في الـ 24 ساعة الماضية، بينهم تسعة بولاية المسيلة .
الجزائر - سوتنيك. وجاء في بيان الحماية المدنية، أن "الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة تدخلت اليوم الاثنين، على الساعة 21 و32 دقيقة، وسط بلدية بوسعادة، بولاية المسيلة (248 كيلومتر جنوب العاصمة )، بعد حادث اختناق تسعة أشخاص بالغاز في شقة
، تتراوح أعمارهم من 50 سنة إلى 04 سنوات ".
وأعلنت الحماية المدنية في ساعة متأخرة من يوم الاثنين عن " وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف، شرق البلاد على الساعة العاشرة والنصف ليلا".
وقبلها بساعات أعلنت الحماية المدنية عن وفاة شخصين" بسبب غاز المدينة المتسرب من الأنبوب داخل مسكن عائلي بولاية مستغانم، غرب البلاد ".