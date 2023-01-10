https://sputnikarabic.ae/20230110/الخارجية-الإيرانية-عداوة-أمريكا-لإيران-وشعبها-بكذبة-حقوق-الإنسان-ليست-جديدة-1072117682.html
الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة
الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لا يمكن تجاهل المسؤولية القانونية لأعمال أمريكا العدائية ضد بلاده، مؤكدا أن هذه العداوة "ليست... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:21+0000
2023-01-10T12:21+0000
2023-01-10T12:26+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
وأوضح كنعاني أن "عداوة أمريكا لإيران والشعب الإيراني ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية المختلفة ضد البلاد".وأضاف كنعاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "عملیة ممارسة أقصى ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي من قبل واشنطن على إيران إلی جانب اللجوء إلی الكذبة الكبرى عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول أعمال جميع الرؤساء الأمريكيين، من كارتر إلى بايدن ولم يحصل لهم سوى الفشل الأقصى".وتابع: "لماذا لا يتعظ الأمريكيون من كل هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم في المستشارين الصهاينة والمنافقين؟ هنا إيران مستقلة وقوية".
https://sputnikarabic.ae/20230101/إيران-تتهم-أمريكا-والغرب-بوضع-العراقيل-أمام-متابعة-موضوع-اغتيال-قاسم-سليماني-1071827527.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة
12:21 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لا يمكن تجاهل المسؤولية القانونية لأعمال أمريكا العدائية ضد بلاده، مؤكدا أن هذه العداوة "ليست جديدة".
وأوضح كنعاني أن "عداوة أمريكا لإيران والشعب الإيراني ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية المختلفة ضد البلاد".
وأضاف كنعاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
، "عملیة ممارسة أقصى ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي من قبل واشنطن على إيران إلی جانب اللجوء إلی الكذبة الكبرى عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول أعمال جميع الرؤساء الأمريكيين، من كارتر إلى بايدن ولم يحصل لهم سوى الفشل الأقصى".
وتابع: "لماذا لا يتعظ الأمريكيون من كل هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم في المستشارين الصهاينة والمنافقين؟ هنا إيران مستقلة وقوية".