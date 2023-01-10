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الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة
الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لا يمكن تجاهل المسؤولية القانونية لأعمال أمريكا العدائية ضد بلاده، مؤكدا أن هذه العداوة "ليست... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T12:21+0000
2023-01-10T12:26+0000
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وأوضح كنعاني أن "عداوة أمريكا لإيران والشعب الإيراني ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية المختلفة ضد البلاد".وأضاف كنعاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "عملیة ممارسة أقصى ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي من قبل واشنطن على إيران إلی جانب اللجوء إلی الكذبة الكبرى عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول أعمال جميع الرؤساء الأمريكيين، من كارتر إلى بايدن ولم يحصل لهم سوى الفشل الأقصى".وتابع: "لماذا لا يتعظ الأمريكيون من كل هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم في المستشارين الصهاينة والمنافقين؟ هنا إيران مستقلة وقوية".
https://sputnikarabic.ae/20230101/إيران-تتهم-أمريكا-والغرب-بوضع-العراقيل-أمام-متابعة-موضوع-اغتيال-قاسم-سليماني-1071827527.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية: عداوة أمريكا لإيران وشعبها بكذبة حقوق الإنسان ليست جديدة

12:21 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 10.01.2023)
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لا يمكن تجاهل المسؤولية القانونية لأعمال أمريكا العدائية ضد بلاده، مؤكدا أن هذه العداوة "ليست جديدة".
وأوضح كنعاني أن "عداوة أمريكا لإيران والشعب الإيراني ليست جديدة ولا يمكن إخفاء وتجاهل المسؤولية القانونية والدولية الناجمة عن الأعمال العدائية للإدارات الأمريكية المختلفة ضد البلاد".
وأضاف كنعاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "عملیة ممارسة أقصى ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي من قبل واشنطن على إيران إلی جانب اللجوء إلی الكذبة الكبرى عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لطالما كان على جدول أعمال جميع الرؤساء الأمريكيين، من كارتر إلى بايدن ولم يحصل لهم سوى الفشل الأقصى".
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وتابع: "لماذا لا يتعظ الأمريكيون من كل هذه الفضائح الناجمة عن ثقتهم في المستشارين الصهاينة والمنافقين؟ هنا إيران مستقلة وقوية".
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