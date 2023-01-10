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https://sputnikarabic.ae/20230110/الرئيس-البرازيلي-الديمقراطية-لن-تفلت-من-أيدينا-مجددا-وسنلاحق-ممولي-التحركات-الانقلابية-1072101725.html
الرئيس البرازيلي: الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا وسنلاحق ممولي التحركات الانقلابية
الرئيس البرازيلي: الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا وسنلاحق ممولي التحركات الانقلابية
تعهد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الحي الحكومي في برازيليا". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T07:10+0000
2023-01-10T07:12+0000
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وقال لولا، في تصريحات نقلها التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا، إن "الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا"، مؤكدا "ملاحقة ممولي التحركات الانقلابية والتكاتف في مواجهتها".وأضاف: "باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة"، متابعا: "تم اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة".وكانت وسائل إعلام برازيلية، قد ذكرت الأحد الماضي، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.وأعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
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أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن
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الرئيس البرازيلي: الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا وسنلاحق ممولي التحركات الانقلابية

07:10 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 07:12 GMT 10.01.2023)
© AP Photo / Gustavo Morenoالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Gustavo Moreno
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تعهد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الحي الحكومي في برازيليا".
وقال لولا، في تصريحات نقلها التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا، إن "الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا"، مؤكدا "ملاحقة ممولي التحركات الانقلابية والتكاتف في مواجهتها".
وأضاف: "باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة"، متابعا: "تم اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة".
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وكانت وسائل إعلام برازيلية، قد ذكرت الأحد الماضي، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
وأعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.
ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".
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