السعودية توقع اتفاقيات مع 24 دولة بشأن حصص الحجاج
07:58 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 10.01.2023)
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
© AP Photo / Amr Nabil
أعلنت المملكة العربية السعودية، "توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية"، مشيرة إلى أن "عدد الحجاج سيعود إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا".
وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "تزامناً مع إكسبو الحج 2023"، وقع وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، 17 اتفاقية دولية مع 17 وفداً لدول، فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقات مماثلة مع 7 وفود أخرى".
معالي نائب وزير الحجّ والعمرة د.@asmashat يُوقّع عدّة اتفاقيات؛ مع الدول المُشاركة في #اكسبو_الحج 2023”.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/oQuaVYQhdd
وأوضحت الوزارة أن "الاتفاقيات تتضمن الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية"، مؤكدة أنها "تأتي بهدف تطوير خدمات الحج والعمرة وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030".
معالي وزير الحجّ والعمرة د.@tfrabiah أثناء توقيع الاتفاقيات الثنائيّة، مع الوفود المشاركة في #اكسبو_الحج 2023”.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/YEhiSSsIUa
وتشمل أيضا "نشر ثقافة الجودة، وإجراء الدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات العمل على البرامج الاستشارية مع شركاء وزارة الحج والعمرة لرفع الكفاءة والجودة، وممثلين في الطوافة ومقدمي خدمات التموين والنقل"، وفق تغريدات الوزارة.
تزامنًا مع "#اكسبو_الحج 2023"، وقّع معالي وزير الحجّ والعمرة د.@tfrabiah مع الوفود الكرام، 17 اتفاقيّة دوليّة.— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023
#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/chCaGcDpth
وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن "عودة حج هذا العام بدون قيود أو شروط"، مؤكدا أن
"الحج سيكون هذا العام بنفس العدد قبل جائحة فيروس كورونا، ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر".
وقال الربيعة، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم، إنه "سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 % والمعتمرين بنسبة 63%".
وكانت السعودية قد سمحت لعدد محدود من سكانها بأداء المناسك لعامين متتالين لكبح تفشي فيروس كورونا، بعدما اشترطت أن تكون أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.
وأعلنت السعودية العام الماضي السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج عام 2022 من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد عامين من وباء كورونا.