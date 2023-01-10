https://sputnikarabic.ae/20230110/السعودية-توقع-اتفاقيات-مع-24-دولة-بشأن-حصص-الحجاج-1072103241.html

السعودية توقع اتفاقيات مع 24 دولة بشأن حصص الحجاج

السعودية توقع اتفاقيات مع 24 دولة بشأن حصص الحجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، "توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية"، مشيرة إلى أن "عدد الحجاج سيعود إلى ما كان عليه قبل جائحة... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T07:58+0000

2023-01-10T07:58+0000

2023-01-10T07:59+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_fc749a7d8d4ef58b04b712c3e2808b59.jpg

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "تزامناً مع إكسبو الحج 2023"، وقع وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، 17 اتفاقية دولية مع 17 وفداً لدول، فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقات مماثلة مع 7 وفود أخرى".وأوضحت الوزارة أن "الاتفاقيات تتضمن الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية"، مؤكدة أنها "تأتي بهدف تطوير خدمات الحج والعمرة وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030".وتشمل أيضا "نشر ثقافة الجودة، وإجراء الدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات العمل على البرامج الاستشارية مع شركاء وزارة الحج والعمرة لرفع الكفاءة والجودة، وممثلين في الطوافة ومقدمي خدمات التموين والنقل"، وفق تغريدات الوزارة.وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن "عودة حج هذا العام بدون قيود أو شروط"، مؤكدا أنوقال الربيعة، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم، إنه "سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 % والمعتمرين بنسبة 63%".وكانت السعودية قد سمحت لعدد محدود من سكانها بأداء المناسك لعامين متتالين لكبح تفشي فيروس كورونا، بعدما اشترطت أن تكون أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة.وأعلنت السعودية العام الماضي السماح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج عام 2022 من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد عامين من وباء كورونا.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي