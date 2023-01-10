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https://sputnikarabic.ae/20230110/السكك-الحديدية-الروسية-تسجل-رقما-تاريخيا-لنقل-الحاويات-في-2022-1072122334.html
السكك الحديدية الروسية تسجل رقما تاريخيا لنقل الحاويات في 2022
السكك الحديدية الروسية تسجل رقما تاريخيا لنقل الحاويات في 2022
أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت في عام 2022 رقما قياسيا في نقل الحاويات. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:07+0000
2023-01-10T14:07+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة:"وفقًا لنتائج عام 2022، بلغت حركة نقل الحاويات ذروتها مجددا، فقد تم نقل 6 ملايين 521 ألف حاوية (+0.3 في المئة).واعتبر بيان الشركة أن هذا الرقم من الحاويات هو الأكبر في تاريخ الشركة بأكمله. وقال البيان: "هذا رقم قياسي في تاريخ السكك الحديدية الروسية!".
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السكك الحديدية الروسية تسجل رقما تاريخيا لنقل الحاويات في 2022

14:07 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Ilya Naimushin / الانتقال إلى بنك الصورالسكك الحديدية الروسية
السكك الحديدية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Ilya Naimushin
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أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت في عام 2022 رقما قياسيا في نقل الحاويات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة:"وفقًا لنتائج عام 2022، بلغت حركة نقل الحاويات ذروتها مجددا، فقد تم نقل 6 ملايين 521 ألف حاوية (+0.3 في المئة).
واعتبر بيان الشركة أن هذا الرقم من الحاويات هو الأكبر في تاريخ الشركة بأكمله.
وقال البيان: "هذا رقم قياسي في تاريخ السكك الحديدية الروسية!".
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