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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الشركات-الروسية-لن-تتعامل-بأي-شكل-من-الأشكال-مع-أي-تاجر-يضع-سقفا-لسعر-النفط-1072105369.html
الشركات الروسية لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي تاجر يضع سقفا لسعر النفط
الشركات الروسية لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي تاجر يضع سقفا لسعر النفط
أكدت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي مؤسسة أو تاجر ينصاع للقرارات الغربية بوضع سقف مزعوم لسعر النفط... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T08:07+0000
2023-01-10T08:34+0000
روسيا
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية، إن "المرسوم الرئاسي الذي نشر في ديسمبر يحظر على الشركات الروسية الإشارة إلى قيود الأسعار غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر".وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.ويدخل الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط 2023، ويسري حتى 1 يوليو/ تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".
https://sputnikarabic.ae/20230110/باتروشيف-الولايات-المتحدة-انسحبت-من-أفغانستان-للتركيز-على-أوكرانيا-1072105894.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

الشركات الروسية لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي تاجر يضع سقفا لسعر النفط

08:07 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 10.01.2023)
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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أكدت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي مؤسسة أو تاجر ينصاع للقرارات الغربية بوضع سقف مزعوم لسعر النفط الروسي.
وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية، إن "المرسوم الرئاسي الذي نشر في ديسمبر يحظر على الشركات الروسية الإشارة إلى قيود الأسعار غير القانونية التي تفرضها الدول الغربية بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر".

"ينطبق هذا الحظر على أي معاملات مع النفط الروسي حتى المستهلك النهائي، مما يعني، من بين أمور أخرى، رفض العمل مع التجار الذين لا يمتثلون لهذا المعيار من المرسوم".

وزارة الطاقة الروسية
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الشهر الماضي، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.
ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
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"يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".

ويدخل الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط 2023، ويسري حتى 1 يوليو/ تموز 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.
وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".
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