https://sputnikarabic.ae/20230110/العثور-على-وثائق-سرية-في-مركز-بايدن-تعود-لفترة-عمله-نائبا-لأوباما-وترامب-متى-تتم-مداهمة-منازل-جو-1072102005.html

العثور على وثائق سرية في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبا لأوباما... وترامب: متى تتم مداهمة منازل جو

العثور على وثائق سرية في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبا لأوباما... وترامب: متى تتم مداهمة منازل جو

أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز للدبلوماسية والمشاركة العالمية في واشنطن تابع للرئيس جو بايدن تعود... 10.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-10T07:22+0000

2023-01-10T07:22+0000

2023-01-10T07:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc9b3a231c0c4200744e87661e0a90bd.jpg

واشنطن - سبوتنيك. قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، في بيان: "يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل علامات السرية".وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز " بين بايدن" هو مركز أبحاث مقره واشنطن.وتابع: "استخدم الرئيس هذا المركز بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى بداية حملة 2020".ومن جانبه علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواقعة مطالبا بالتحقيق، وساخرا من مكتب التحقيقات الفيدرالية، وقال عبر منصته "تروث سوشيال": "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟، بالتأكيد لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق".وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، في منتجع مار إيه لاجو، أغسطس الماضي، وأفادت وسائل إعلام أمريكية وقتها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى "مار ايه لاغو".وقال النائب الجمهوري، الذي من المقرر أن يصبح رئيساً للجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، جيمس كومر، إن "الرئيس بايدن انتقد ترامب بشدة لنقل الأخير وثائق سرية بطريق الخطأ إلى مقر إقامته أو إلى أي مكان آخر، والآن يبدو أنه فعل الشيء نفسه".ووصف الأمر، بحسب "سي إن إن"، بأنه "شديد الهزلية".وبموجب القانون الأمريكي يطلب من أصحاب المناصب الحكومية التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.

https://sputnikarabic.ae/20230109/حاكم-تكساس-يصافح-بايدن-ببرود-خلال-زيارته-الأولى-للحدود-ويصفها-بـالاستعراضية-فيديو-1072083700.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن