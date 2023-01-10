https://sputnikarabic.ae/20230110/المفوضية-الأوروبية-تتعهد-بفرض-عقوبات-جديدة-على-بيلاروسيا-لأسباب-تتعلق-بالصراع-الأوكراني-1072123450.html
المفوضية الأوروبية تتعهد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا "لأسباب تتعلق بالصراع الأوكراني"
المفوضية الأوروبية تتعهد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا "لأسباب تتعلق بالصراع الأوكراني"
تعهدت المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا لأسباب بعضها يتعلق بدورها في الصراع الدائر في أوكرانيا. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:22+0000
2023-01-10T14:22+0000
2023-01-10T14:22+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا.وأدلت فون دير لاين بهذا التصريح في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أثناء توقيع اتفاق التعاون بين الحلف والاتحاد.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات على أولئك الذين يدعمون عسكريا النشاط الروسي في أوكرانيا، مثل بيلاروسيا أو إيران"، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم "بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، ردًا على دورهم في هذا الصراع".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لا تعتزم المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، خاصة أنه لم تكن هناك طلبات من هذا القبيل.وقال الرئيس في ذلك الوقت إن الغرب يواصل اتهام مينسك بكل "الخطايا المميتة"، بينما هم أنفسهم منخرطون بعمق في الصراع الأوكراني.طالع أيضا: رئيس وزراء بيلاروسيا: العقوبات الغربية تهز الاقتصاد العالمي بأسره
https://sputnikarabic.ae/20221122/بيلاروسيا-تعتبر-أن-العقوبات-الغربية-أصبحت-على-شفا-الإرهاب-الاقتصادي-1070427860.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, المفوضية الأوروبية
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تتعهد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا "لأسباب تتعلق بالصراع الأوكراني"
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تعهدت المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا لأسباب بعضها يتعلق بدورها في الصراع الدائر في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب
دورها في الصراع في أوكرانيا.
22 نوفمبر 2022, 12:46 GMT
وأدلت فون دير لاين بهذا التصريح في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أثناء توقيع اتفاق التعاون بين الحلف
والاتحاد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات على أولئك الذين يدعمون عسكريا النشاط الروسي في أوكرانيا، مثل بيلاروسيا أو إيران"، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم "بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، ردًا على دورهم في هذا الصراع".
ويتهم الغرب مينسك بدعم موسكو في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عام في أوكرانيا، لا سيما من خلال السماح للقوات والطائرات الروسية بدخول أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا ونشر قاذفات صواريخ روسية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لا تعتزم المشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، خاصة أنه لم تكن هناك طلبات من هذا القبيل.
وقال الرئيس في ذلك الوقت إن الغرب يواصل اتهام مينسك بكل "الخطايا المميتة"، بينما هم أنفسهم منخرطون بعمق في الصراع الأوكراني.