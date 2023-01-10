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https://sputnikarabic.ae/20230110/النائب-العام-الإيراني-يوجه-قوات-الشرطة-بالتعامل-الحازم-مع-جريمة-خلع-الحجاب-في-البلاد-1072114900.html
النائب العام الإيراني يوجه قوات الشرطة بالتعامل الحازم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد
النائب العام الإيراني يوجه قوات الشرطة بالتعامل الحازم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد
وجه النائب العام الإيراني، اليوم الثلاثاء، "قوات الشرطة للتعامل الحازم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:28+0000
2023-01-10T11:28+0000
إيران
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وقال مساعد النائب العام الإيراني لشؤون الإشراف على المحاكم في جميع أنحاء البلاد، عبدالصمد خرم أبادي، إن "النيابة العامة أصدرت مرسوما جديدا، أمرت فيه الشرطة بالتعامل بحزم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأوضح خرم أبادي، أن "جريمة خلع الحجاب من الجرائم الواضحة ويلتزم ضباط إنفاذ القانون بتطبيق مذكرة المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 1375 والجزء الأخير من المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية للقبض على مرتكبي الجرائم الواضحة وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبتهم".وأضاف أن "عقوبة جريمة خلع الحجاب هي من عقوبات الدرجة الثامنة"، مؤكدا "أن عقوبة جريمة التشجيع والإقناع بخلع الحجاب أثقل بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه".وكان محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني أعلن مؤخرا، إجراء مراجعة لـ"قانون الحجاب" أو غطاء الرأس في بلاده، وهو السبب الذي أثار خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع وفاة مهسا أميني، وإطلاق شرارة احتجاجات دامية شهدتها إيران لأكثر من شهرين.وأكد منتظري أن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل، ولم يحدد المدعي العام الإيراني ما الذي يمكن تعديله في القانون.وشهدت إيران مظاهرات واحتجاجات مختلفة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في السادس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ووفاتها بعد دخولها في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.وأحرق المتظاهرون والمتظاهرات "الحجاب"، فيما أطلقوا هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية، في وقت تتزايد أعداد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب على رؤسهن، خاصة في محافظات الشمال الإيراني.يذكر أن "فرض الحجاب" بات إلزاميا في إيران بداية من نيسان/ أبريل 1983، ولكن في شهر تموز/يوليو من العام الحالي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جميع مؤسسات الدولة لفرض "قانون الحجاب".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
https://sputnikarabic.ae/20221204/النائب-العام-الإيراني-يعلن-حل-شرطة-الأخلاق-1070822251.html
https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-مراجعة-لـقانون-الحجاب-1070811840.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

النائب العام الإيراني يوجه قوات الشرطة بالتعامل الحازم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد

11:28 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / SHWAN MOHAMMEDاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / SHWAN MOHAMMED
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وجه النائب العام الإيراني، اليوم الثلاثاء، "قوات الشرطة للتعامل الحازم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد".
وقال مساعد النائب العام الإيراني لشؤون الإشراف على المحاكم في جميع أنحاء البلاد، عبدالصمد خرم أبادي، إن "النيابة العامة أصدرت مرسوما جديدا، أمرت فيه الشرطة بالتعامل بحزم مع جريمة خلع الحجاب في البلاد"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأوضح خرم أبادي، أن "جريمة خلع الحجاب من الجرائم الواضحة ويلتزم ضباط إنفاذ القانون بتطبيق مذكرة المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 1375 والجزء الأخير من المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية للقبض على مرتكبي الجرائم الواضحة وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبتهم".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
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وأضاف أن "عقوبة جريمة خلع الحجاب هي من عقوبات الدرجة الثامنة"، مؤكدا "أن عقوبة جريمة التشجيع والإقناع بخلع الحجاب أثقل بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه".
وكان محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني أعلن مؤخرا، إجراء مراجعة لـ"قانون الحجاب" أو غطاء الرأس في بلاده، وهو السبب الذي أثار خلافات كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة مع وفاة مهسا أميني، وإطلاق شرارة احتجاجات دامية شهدتها إيران لأكثر من شهرين.
وأكد منتظري أن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل، ولم يحدد المدعي العام الإيراني ما الذي يمكن تعديله في القانون.
وشهدت إيران مظاهرات واحتجاجات مختلفة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، في السادس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد، ووفاتها بعد دخولها في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
إيران تعلن مراجعة لـ"قانون الحجاب"
3 ديسمبر 2022, 19:52 GMT
وأحرق المتظاهرون والمتظاهرات "الحجاب"، فيما أطلقوا هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية، في وقت تتزايد أعداد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب على رؤسهن، خاصة في محافظات الشمال الإيراني.
يذكر أن "فرض الحجاب" بات إلزاميا في إيران بداية من نيسان/ أبريل 1983، ولكن في شهر تموز/يوليو من العام الحالي، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، جميع مؤسسات الدولة لفرض "قانون الحجاب".
وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
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