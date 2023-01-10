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https://sputnikarabic.ae/20230110/الناتو-والاتحاد-الأوروبي-يوقعان-إعلان-تعاون-مشترك-والأمين-العام-للحلف-يصفه-بأنه-طال-انتظاره-1072114219.html
الناتو والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان تعاون مشترك... والأمين العام للحلف يصفه بأنه طال انتظاره
الناتو والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان تعاون مشترك... والأمين العام للحلف يصفه بأنه طال انتظاره
وقع حلف الناتو، ممثلا في أمينه العام ينس ستولتنبرغ، والاتحاد الأوروبي، ممثلا في رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إعلان تعاون مشترك. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:18+0000
2023-01-10T11:18+0000
العالم
الناتو
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ووفقا لما نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها على موقع تويتر، فقد تم التوقيع على الإعلان المشترك الثالث بشأن التعاون في بروكسل اليوم الثلاثاء.وقالت أورسولا: "اليوم بالإعلان المشترك الجديد نرتقي بشراكتنا إلى المستوى التالي، سنعمل على تعميق تعاوننا الممتاز وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة".وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ للصحفيين عقب حفل التوقيع، قائلا: "لقد وقعنا للتو على الإعلان الثالث المشترك بين الاتحاد الأوروبي والناتو، وهو الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مؤكدا: "لقد طال انتظاره".وأعلن الطرفان في الوثيقة عزمهما على تعزيز التعاون، وأكدا أن حلف شمال الأطلسي أساس للدفاع الجماعي والأمن للحلفاء، وكذلك الإشارة إلى الدور المهم لتعزيز الدفاع الأوروبي كمكمل للأمن المشترك لجميع دول التحالف.طالع أيضا: أمين عام حلف الناتو: نتعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا
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العالم, الناتو
العالم, الناتو

الناتو والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان تعاون مشترك... والأمين العام للحلف يصفه بأنه طال انتظاره

11:18 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / John Thysينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / John Thys
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وقع حلف الناتو، ممثلا في أمينه العام ينس ستولتنبرغ، والاتحاد الأوروبي، ممثلا في رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إعلان تعاون مشترك.
ووفقا لما نشرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها على موقع تويتر، فقد تم التوقيع على الإعلان المشترك الثالث بشأن التعاون في بروكسل اليوم الثلاثاء.
وقالت أورسولا: "اليوم بالإعلان المشترك الجديد نرتقي بشراكتنا إلى المستوى التالي، سنعمل على تعميق تعاوننا الممتاز وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة".
وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ للصحفيين عقب حفل التوقيع، قائلا: "لقد وقعنا للتو على الإعلان الثالث المشترك بين الاتحاد الأوروبي والناتو، وهو الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مؤكدا: "لقد طال انتظاره".

كان من المفترض أن يتم التوقيع على تلك الوثيقة في عام 2021 ، لكن تم التأجيل مرارًا لأسباب غير معروفة.

وأعلن الطرفان في الوثيقة عزمهما على تعزيز التعاون، وأكدا أن حلف شمال الأطلسي أساس للدفاع الجماعي والأمن للحلفاء، وكذلك الإشارة إلى الدور المهم لتعزيز الدفاع الأوروبي كمكمل للأمن المشترك لجميع دول التحالف.
طالع أيضا: أمين عام حلف الناتو: نتعهد مع الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا
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